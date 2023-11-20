Долгосрочная привлекательность акций Группа Астра высока - "Мои Инвестиции"

Акции ПАО "Группа Астра" справедливо оценены рынком настоящее время, при этом долгосрочная инвестиционная привлекательность бумаг высока, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова.

"На первый взгляд, результаты эмитента за 3К23 могут показаться низкими. Тем не менее для бизнеса компании характерна ярко выраженная сезонность, а последний квартал года является самым сильным. Динамика отгрузок в третьем квартале указывает на сохранение высоких темпов роста. Снижение маржинальности было обусловлено как разовыми факторами, так и инвестициями в будущий рост. Мы полагаем, что в 4К23 рентабельность существенно вырастет на фоне ожидаемого нами роста выручки. По итогам года ожидаем рост отгрузок и выручки почти в два раза г/г и маржинальность по скорр. EBITDA на уровне 33%, - указывают эксперты в обзоре. - По нашим расчетам, сейчас акции компании торгуются с мультипликатором EV/скорр. EBITDA на 2024 год на уровне 16,6х, что представляется справедливой оценкой. При этом мы высоко оцениваем инвестиционную привлекательность Группы в долгосрочной перспективе. В частности, будучи лидером среди российских разработчиков инфраструктурного ПО, компания является ключевым бенефициаром ухода зарубежных IT-гигантов из России. Наряду с развитием своей продуктовой экосистемы в области инфраструктурного ПО это должно обеспечить сохранение высоких темпов роста в ближайшие годы".

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