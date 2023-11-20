"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Совкомфлота", дивидендная доходность по итогам 2023 года может составить 15%, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой.

"Эмитент опубликовал в понедельник отчетность по МСФО за 3К23 и 9М23. Результаты оказались на уровне наших ожиданий. Премиальность российского рынка и рост объемов законтрактованной выручки позволяют компании демонстрировать сильные результаты в условиях снижения мировых спотовых ставок фрахта. По итогам текущего года ожидаем общий дивиденд на уровне 18-19 рублей на акцию (15% дивидендной доходности) при выплате 50% от скорр. чистой прибыли. Сохраняем позитивный взгляд на "Совкомфлот": EV/EBITDA 2024 = 2,5x, что в два раза ниже, чем у международных компаний-аналогов", - указывают эксперты.

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