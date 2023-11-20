Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land, сообщается в обзоре аналитиков.

"Финансовые власти Китая в прошедшую пятницу выступили с заявлением, рекомендовав банкам оказывать содействие застройщикам в получении кредитов, выпуске облигаций и принимать другие меры, направленные на поддержку ценных бумаг девелоперов. Вербальные на данном этапе интервенции регуляторов могут способствовать повышению котировок застройщиков, но перспективы сектора по-прежнему представляются туманными", - отмечают эксперты.

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