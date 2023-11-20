БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, Система 001Р-26, ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Доходности ОФЗ на прошлой неделе нащупали локальный потолок на уровне 12%, - отмечает эксперт. - По достижении отметки покупатели усиливали активность, выкупая гособлигации в надежде на смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки в будущем. При этом основной спрос могут предъявлять не столько инвесторы, сколько крупные банки, которым необходимо соблюдать нормативы по капиталу. В условиях ограниченного предложения они могут участвовать, в том числе на вторичных торгах, хотя основные объемы покупок идут на первичных аукционах Минфина".

В корпоративном сегменте премии за риск продолжают расти, констатирует Галактионов. Тенденция прослеживается по всем рейтинговым категориям, в том числе по наиболее качественным бумагам. "Это делает их конкурентами ОФЗ и дает повод повнимательнее присмотреться, если инвестору важна максимальная надежность на горизонте инвестиций от 2-3 лет, - подчеркивает аналитик. - Безусловно текущая доходность флоатеров с привязкой к RUONIA будет выше, но это временная история, а ставки в районе 12-14% по качественным корпоративным бондам рейтинга АА-ААА можно зафиксировать на несколько лет. В более широком смысле флоатеры остаются предпочтительными".

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