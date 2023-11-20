"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота" с целевой ценой 160 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Крупнейшая судоходная компания России опубликовала отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 год. Финансовые результаты компании за 3К23 года в долларах ожидаемо снизились на фоне коррекции ставок фрахта на спотовом рынке транспортировки нефти. Но на этот рынок приходится только около трети выручки компании, а оставшиеся две трети "Совкомфлот" получает по долгосрочным контрактам. Поэтому эффект на финансовые результаты был незначительным: -7% и -2% по выручке и чистой прибыли квартал к кварталу соответственно. По нашим расчетам, в рублевом выражении выручка и чистая прибыль "Совкомфлота" показывают рост на 7% и 14% в силу значительного ослабления рубля в третьем квартале",- отмечает эксперт.

За 9 месяцев 2023 года компания уже заработала дивиденд 13,74 рубля на акцию, из которых 6,32 рубля она выплатит в качестве промежуточных дивидендов впервые в своей истории, подчеркивается в комментарии. Самуйлов ожидает от компании сильных финансовых результатов в IV квартале 2023 года за счет высоких текущих фрахтовых ставок и слабого рубля.

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