Бумаги Qiwi пока не интересны для инвестиций - ПСБ

Бумаги Qiwi пока не интересны для инвестиций, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Qiwi в 3К23 увеличила общую чистую выручку по МСФО до 8,8 млрд руб., сократила скорректированную прибыль до 3,6 млрд руб. Результаты компании неважные. Выручка вышла в символический плюс за счет сегментов диджитал и корпоративного. По платежным сервисам негативная динамика обусловлена действием временных ограничений ЦБ РФ. На сокращение EBITDA на 36,6% г/г повлиял рост расходов на персонал, некоторые операционные улучшения для обеспечения будущего роста бизнеса, а также консолидация Realweb с начала этого года. На этом фоне естественным образом просела и рентабельность по EBITDA, до 40,5% с 64,4% в 3К22. Мы не считаем в моменте инвестиции в бумаги Qiwi интересными. Компания продолжает процесс разделения бизнеса на российский и международный, при этом будет ли российская часть публичной - неизвестно", - пишут эксперты банка.

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