Рынок акций РФ топчется у 3200п по индексу Мосбиржи при смешанной динамике "фишек" из-за укрепления рубля

Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет смешанную динамику цен blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $81 за баррель) на ожиданиях возможного сокращения добычи в ОПЕК+; индекс Мосбиржи топчется вблизи рубежа 3200 пунктов, индекс РТС превысил 1140 пунктов, обновив годовой максимум.

К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 3201,7 пункта (-0,1%, минимум сессии - 3194,4 пункта), индекс РТС - 1142,05 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.

Доллар упал до 88,33 рубля (-1,67 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,2%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в начале недели торги на рынке акций РФ проходят довольно нервно и волатильно по причине неопределенности по вопросу ключевой ставки ЦБ РФ, ожиданий итогов встречи ОПЕК+ и прохождения пика налоговых платежей (последние два события пройдут на следующей неделе).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, цены на нефть с пятницы получили поддержку со стороны ОПЕК+. Члены альянса соберутся 26 ноября, чтобы обсудить возможность более глубокого сокращения производства на фоне снижения цен в последний месяц. Котировки ниже $80 за баррель, с учетом рисков на стороне спроса, стимулируют нефтепроизводителей действовать на опережение, чтобы избежать дальнейшего снижения, полагает аналитик.

Среди возможных решений ОПЕК+ можно выделить продление добровольных сокращений Саудовской Аравией и Россией, а также вероятное снижение квот в целом по альянсу. По факту квоты на добычу альянса с начала года неизменны. Основную нагрузку до сих пор несли мейджоры, так что более активное участие других членов организации выглядит справедливым, по мнению эксперта.

Позитивная динамика нефти в преддверии встречи может иметь ограниченный характер. Понимания, какие конкретно меры примет альянс, пока нет, поэтому коридор $80-83 за баррель Brent на этой неделе выглядит вполне вероятным. Слухи в СМИ и официальные выступления членов ОПЕК+ могут широко отслеживаться рынком и провоцировать внутридневную волатильность во фьючерсах, считает эксперт.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ сохраняет попытки подрасти вслед за нефтью и китайскими акциями.

В Китае преобладали покупки на фоне роста надежд на смягчение отношений с США. Нефть дорожает на ожиданиях дополнительных ограничений производства в ОПЕК+, а рубль укрепляется против доллара. Подобный фон способствует тому, что поддержку отечественным индексам окажут акции экспортеров, и в первую очередь нефтегазовый сектор. Если рубль в течение дня продолжит динамично укрепляться, то индекс Мосбиржи может откатиться ниже 3200 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, растущая нефть призывает к продолжению отскока в акциях.

Участники картеля ОПЕК+ ранее неоднократно давали понять, что им совершенно не нравится нефть дешевле $80 за баррель, поэтому не исключено, что в воскресенье, 26 ноября, могут быть приняты превентивные меры. Среди них - сокращение добычи в целом по ОПЕК+ либо продление добровольного ограничения поставок сырья на мировой рынок со стороны России и Саудовской Аравии, считает эксперт.

В свете дорожающей нефти спекулятивно интересны акции нефтянки, прежде всего "префы" "Сургутнефтегаза", а также бумаги "Газпром нефти" и "Роснефти". Однако увлекаться их покупкой не стоит. Риски возобновления снижения нефти остаются, а рубль продолжает укрепляться. По-прежнему одними из самых сильных бумаг рынка будут оставаться акции Сбера и "Мосбиржи", считает Антонов.

В США в пятницу индексы акций подросли на 0,04-0,1%, при этом S&P 500 и Dow Jones завершили ростом третью неделю подряд благодаря оптимизму в отношении перспектив американской экономики. По итогам недели Dow вырос на 1,9%, S&P 500 - на 2,2%, Nasdaq - на 2,4%. За последние три недели индикаторы прибавили 7,8%, 9,6% и 11,7% соответственно.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что Федеральной резервной системе стоит занять выжидательную позицию по отношению к денежно-кредитной политике с учетом неопределенности в американской экономике.

Ее коллега из ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс заявила, что не исключает дальнейших повышений ставки. "Я бы не стала закрывать вопрос дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики", - отметила она.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE просели на 0,1-0,2%, CAC 40 подрос на 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,1%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по 5-летним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

Решение было ожидаемым, поскольку на прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,5% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

Инвесторы ждут ряда важных статданных из азиатских стран, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В частности, на неделе выйдут предварительные индексы менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе и сфере услуг за ноябрь.

На нефтяном рынке цены днем в понедельник продолжают рост после скачка в пятницу на фоне слухов, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $81,39 за баррель (+1% и +4,1% в пятницу), январская цена WTI - $76,54 за баррель (+0,9% и +4,1% в пятницу).

Благодаря активному подъему в пятницу обе марки сократили до минимума недельное снижение. За минувшую неделю котировки Brent снизились на 1%, WTI - на 1,7%.

Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу нефти как минимум до весны следующего года, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, близких к правительству королевства.

Добровольное ограничение добычи на 1 млн б/с вступило в силу летом и будет действовать до конца года. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 9 млн б/с при максимально возможных 12 млн б/с, отмечает FT.

Кроме того, ОПЕК+ обсуждает дополнительное снижение производства нефти объемом до 1 млн б/с, сообщил один источник. Эти два предложения могут быть вынесены на обсуждение во время следующей встречи группы 26 ноября.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 6, рекордными темпами с февраля, и составило 500 единиц. Число газовых установок тем временем снизилось на 4, до 114, самого низкого уровня с начала сентября.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-7,4%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-6,9%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-5,4%;), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,7%), "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-3,5%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-3,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4% и -3,4% "префы").

Просели акции "Группы Астра" (MOEX: ASTR) (-2,2%). Выручка группы компаний "Астра" (головная структура - ПАО "Группа Астра", компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) по МСФО за 9 месяцев текущего года составила 4,6 млрд рублей, что почти в два раза больше аналогичного периода 2022 года (2,35 млрд рублей), говорится в сообщении "Группы Астра".

Выросли акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+7,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+7,2%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+6,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+5,3%), бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+4,8%).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+0,2%) по МСФО в январе-сентябре 2023 года составила $702,2 млн, в третьем квартале - $206,2 млн, сообщила компания. Финансовые результаты по чистой прибыли за аналогичный период 2022 года по МСФО "Совкомфлот" не раскрывал. Во втором квартале 2023 года чистая прибыль СКФ по МСФО составила $210 млн. Показатель EBITDA за 9 месяцев составил $1,242 млрд, в третьем квартале - $375,1 млн ($414 млн во II квартале).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 13:30 МСК составил 21,12 млрд рублей (из них 3,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,95 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,42 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").