SberCIB сохраняет позитивную оценку перспектив акций Совкомфлота

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Совкомфлота", говорится в комментарии аналитиков инвестбанка Георгия Иванина и Никиты Ковалева.

"Учитывая, что результаты за 3К23 по скорректированной прибыли в рублях оказались выше нашего прогноза и консенсуса, мы оцениваем их позитивно, - отмечают эксперты. - Мы ожидаем значительного улучшения показателей в 4К23 (рост скорректированной чистой прибыли на 22% кв/кв) на фоне резкого роста ставок фрахта, которое началось в конце сентября. В целом мы сохраняем оптимистичный взгляд на акции компании, которые могут принести инвесторам в следующем году около 19,3 руб. на акцию (6,3 руб. компания планирует выплатить в январе за 9М23 и оставшиеся 13 руб. за 4К23 в июле), что обеспечивает дивидендную доходность около 15% (выше доходности по ОФЗ). Компания торгуется с мультипликатором EV/EBITDA на 2024 год около 2,5. Это более чем в два раза ниже, чем уровень при IPO, и на 40% ниже, чем у мировых аналогов".

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