"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $250

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $250 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,01%, стоп-приказ: $207, говорится в комментарии инвестиционной компании.

30 ноября Salesforce представит отчетность за III квартал 2023 года. Ожидается, что прибыль на акцию будет чуть ниже прошлого квартала ($2,06 на акцию против показателя II квартала $2,12). Если опубликованные данные превзойдут прогноз, можно ожидать импульс наверх, полагают аналитики.

"С технической точки зрения среднесрочная коррекция завершилась после пробоя линии сопротивления на отметке $214. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $207 риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02", - указывают в "Финаме".

Salesforce - американская технологическая компания, глобальный лидер в отрасли программного обеспечения для CRM.

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