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20 ноября 2023 года 12:40
"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций Совкомфлота до 180 руб
"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций "Совкомфлота" до 180 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. "Как мы и ожидали, отчетность "Совкомфлота" за девять месяцев и третий квартал 2023 года вышла сильной. Компания уже третий квартал подряд генерирует около 22 млрд. рублей скорректированной чистой прибыли, что эквивалентно 9,5 руб. на акцию. При этом небольшое снижение ставок фрахта летом лишь частично коснулось выручки и EBITDA. В четвертом квартале ставки фрахта вновь выросли, поэтому конец года будет вновь ударным. Мы ожидаем по итогам года прибыль на акцию в размере 37 руб., что предполагает дивиденды на уровне 18,5 руб. на акцию (14,6% дивидендной доходности) или 12,18 руб. финальных дивидендов. При этом компания торгуется по EV/EBITDA 2023 2,4х, что аномально дешево как по историческим меркам, так и относительно всего транспортного сектора", - пишут эксперты "Солид Брокер". Они подчеркивают, что история "Совкомфлота" не выглядит "одноразовой": "Следующий год мы ожидаем на уровне текущего и повышаем целевую цену до 180 рублей на горизонте 12 месяцев". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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