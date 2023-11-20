"Финам" понизил целевую цену бумаг iShares Global Clean Energy ETF до $ 18,65

"Финам" понизил целевую цену бумаг iShares Global Clean Energy ETF с $ 24,45 до $ 18,65 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать". Потенциал роста составляет 34,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Снижение целевой цены преимущественно связано с ростом процентных ставок и замедлением темпов роста бизнеса у некоторых представителей сектора.

"Последний год iShares Global Clean Energy ETF находился в коррекции из-за негативного влияния высоких процентных ставок и замедления темпов роста выручки ряда представителей сектора, - отмечает эксперт Сергей Кауфман. - В то же время сейчас негатив от жесткой ДКП уже учтен рынком, а большинство крупнейших экономик мира сохраняют планы по достижению углеродной нейтральности в ближайшие 30-40 лет, и возобновляемые источники энергии являются ключевым способом достигнуть данной цели. Кроме того, локально ускорению перехода на ВИЭ могут способствовать повышенные цены на ископаемые виды топлива и желание западных стран снизить зависимость от некоторых поставщиков. На фоне сочетания данных факторов полагаем, что коррекция может создавать интересную точку для покупки ETF".

iShares Global Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в акции все более набирающей популярность альтернативной энергетики.

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