.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль может укрепиться до 88 руб./$1 к концу текущей недели - банк "Санкт-Петербург"
.
20 ноября 2023 года 10:59
Рубль может укрепиться до 88 руб./$1 к концу текущей недели - банк "Санкт-Петербург"
Рубль может укрепиться до 88 руб./$1, а нефть - подорожать до $83 за баррель Brent к концу текущей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль на прошлой неделе продолжил укрепляться, - отмечается в комментарии. - Помимо мер валютного контроля, поддержку рублю оказывает ослабление спроса на валюту. На этот факт указывают также последние данные о снижении импорта РФ. В понедельник курс USD/RUB находится у 89,2 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Во второй половине недели фирмы могут нарастить продажи валюты для подготовки к уплате налогов, и курс USD/RUB способен на время опускаться в сторону 88 руб./$1". Цены на нефть заметно снижались на прошлой неделе. По мнению экспертов банка, давление на котировки оказал ряд слабой экономической статистики и отчет МЭА, в котором прогноз по росту спроса на нефть был повышен слабее, чем прогноз по предложению. В начале новой недели фьючерсы Brent торгуются у $81,1/барр. В целом на этой неделе у котировок остается потенциал к росту к $83/барр., полагают в банке, а дальнейшую динамику рынка определят решения ОПЕК+ на выходных. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
20 ноября 2023 года 19:45
Рынок акций РФ начал неделю со стагнации вблизи 3200п по индексу Мосбиржи из-за укрепления рубля, вырос Ozon
Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ в понедельник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent поднялась в район $83 за баррель) на ожиданиях возможного сокращения добычи в ОПЕК+. Индекс Мосбиржи закрепился на рубеже 3200 пунктов, при этом лидерами роста выступили расписки Ozon; индекс РТС превысил 1140 пунктов, обновив годовой максимум. читать дальше
.20 ноября 2023 года 19:40
Рубль в понедельник уверенно вырос к основным валютам, обновил максимум с конца июня в паре с долларом на фоне подорожавшей нефти
Москва. 20 ноября. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; доллар в моменте опускался до минимальных отметок с конца июня. Рубль вырос к бивалютной корзине на фоне заметно подорожавшей нефти и в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в ноябре приходится на следующий вторник, 28-е число. читать дальше
.20 ноября 2023 года 19:00
Индекс Мосбиржи во вторник, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 3200-3300 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "20 ноября российский фондовый рынок, открывшись в минусе, завершил торги ростом, хотя не слишком уверенным. Индекс Мосбиржи к вечеру вырос... читать дальше
.20 ноября 2023 года 18:36
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Яндекс", "Норникель", "Транснефть" и "Северсталь". "Акции Сбербанка остаются одной из наиболее привлекательных бумаг на рынке, - указывают аналитики. -... читать дальше
.20 ноября 2023 года 18:08
"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF со $132 до $105 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация "держать" для указанных акций была подтверждена экспертами. "Ожидания среднесрочного подавленного спроса... читать дальше
.20 ноября 2023 года 17:46
Банк России может повысить ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания в декабре 2023 года, сообщается в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолия Трифонова. "Профицит счета текущих операций платежного баланса в октябре составил $11,2 млрд, лишь незначительно снизившись... читать дальше
.20 ноября 2023 года 17:24
Акции ПАО "Группа Астра" справедливо оценены рынком настоящее время, при этом долгосрочная инвестиционная привлекательность бумаг высока, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова. "На первый взгляд, результаты эмитента за 3К23 могут... читать дальше
.20 ноября 2023 года 16:50
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Совкомфлота", дивидендная доходность по итогам 2023 года может составить 15%, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой. "Эмитент опубликовал в понедельник отчетность по МСФО за... читать дальше
.20 ноября 2023 года 16:24
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $180 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева. "16 ноября эмитент объявил о стратегическом партнерстве с третьим по количеству... читать дальше
.20 ноября 2023 года 15:48
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land, сообщается в обзоре аналитиков. "Финансовые власти Китая в прошедшую пятницу выступили с заявлением, рекомендовав банкам оказывать содействие застройщикам в получении кредитов, выпуске облигаций и... читать дальше
.20 ноября 2023 года 15:40
Рубль в понедельник уверенно растет к основным валютам, обновил максимум с конца июня в паре с долларом
Москва. 20 ноября. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник; доллар в моменте падал до минимальных отметок с конца июня. Рубль растет к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в ноябре приходится на следующий вторник, 28-е число. читать дальше
.20 ноября 2023 года 15:24
Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" за текущий год может составить 14%, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 150 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец. "Эмитент опубликовал результаты за 3К23 и 9М23. По итогам девяти... читать дальше
.20 ноября 2023 года 14:57
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, Система 001Р-26, ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря... читать дальше
.20 ноября 2023 года 14:36
инькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота" с целевой ценой 160 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. "Крупнейшая судоходная компания России опубликовала отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев... читать дальше
.20 ноября 2023 года 14:15
Бумаги Qiwi пока не интересны для инвестиций, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Qiwi в 3К23 увеличила общую чистую выручку по МСФО до 8,8 млрд руб., сократила скорректированную прибыль до 3,6 млрд руб. Результаты компании неважные. Выручка вышла в символический плюс за счет сегментов... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.