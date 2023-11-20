Вероятно умеренное снижение доходности ОФЗ на текущей неделе - ПСБ

Вероятно умеренное снижение доходности классических ОФЗ на текущей неделе за счет поддержки со стороны рубля в рамках налогового периода, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходности коротких и среднесрочных ОФЗ по итогам выросли на 13-17 б.п.; доходности 10-летних ОФЗ остались без изменения (11,82% годовых). Укрепление рубля ниже отметки 90 руб./$1 было позитивно воспринято инвесторами; спрос на длинные ОФЗ-ПД на аукционе Минфина сохранился. Вместе с тем, выходящая статистика по инфляции заставляет сохранять осторожность - в соответствии с недельными данным годовой уровень инфляции может превысить прогноз ЦБ на конец года (7-7,5%), что может потребовать дополнительного повышения ставки в декабре", - пишет эксперт.

В связи с этим Грицкевич рекомендует осторожно относиться к удлинению дюрации портфелей, сохраняя долю флоатеров в портфеле более 50%.

"Ожидаем, что доходности классических ОФЗ на текущей неделе несколько снизятся (в пределе 10 б.п.) за счет поддержки со стороны рубля в рамках налогового периода. При этом инвесторы вновь будут внимательно следить за данными по инфляции, что может внести повышенную волатильность на долговом рынке", - прогнозирует аналитик банка.

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