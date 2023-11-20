Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 88-90 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 88-90 руб./$1, по паре евро/рубль -96-98 руб./EUR1,полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль продолжает двигаться в сторону укрепления, его траектория во многом определяется платежным балансом и увеличением экспорта по ценовым показателям, - отмечает эксперт. - В качестве поддержки российской валюте выступают продажи иностранной валюты экспортерами на фоне возросших доходов от экспорта. Цены на нефть немного стабилизировались после снижения на фоне данных о промышленном производстве США, показывающих ослабление американской экономики и, как результат, снижение спроса на нефть в перспективе. Так что в ближайшие дни рынки будут в ожидании результатов предстоящей встречи ОПЕК+, на которой наверняка будут приняты очередные меры по корректировке добычи нефти".

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