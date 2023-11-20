Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3190-3240п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3190-3240 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Сильный рост нефтяных котировок в пятницу и продолжающееся их восстановление в понедельник утром вместе с дивидендными ожиданиями должны способствовать росту акций нефтегазовых компаний. За исключением бумаг "НОВАТЭКа" и "Газпрома", нам нравятся все бумаги из данного сегмента", - отмечает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.