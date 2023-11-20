Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США зафиксировали небольшой подъем по итогам торгов в пятницу, при этом S&P 500 и Dow Jones завершили ростом третью неделю подряд благодаря оптимизму в отношении перспектив американской экономики. В пятницу инвесторы оценивали статданные и выступления руководителей Федеральной резервной системы, а также следили за корпоративными новостями. Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, увеличилось на 1,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,372 млн в пересчете на годовые темпы. В сентябре количество новостроек равнялось 1,346 млн, согласно пересмотренным данным. Эксперты прогнозировали, что показатель в октябре составит 1,35 млн.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что Федеральной резервной системе стоит занять выжидательную позицию по отношению к денежно-кредитной политике с учетом неопределенности в американской экономике. "Когда мы поймем, в каком направлении мы движемся, активные действия будут иметь смысл, - сказала она на мероприятии во Франкфурте. - Но иногда нужна смелость другого рода: смелость подождать". В то же время ее коллега из ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс заявила, что не исключает дальнейших повышений ставки. "Я бы не стала закрывать вопрос дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики", - отметила она.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник, кроме японского индикатора. Инвесторы ждут ряда важных статданных из азиатских стран, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В частности, на неделе выйдут предварительные индексы менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе и сфере услуг за ноябрь. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет в ходе торгов 0,4%, гонконгский Hang Seng - 1,7%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых. Южнокорейский фондовый индекс Kospi растет на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%. Вместе с тем японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник после скачка в минувшую пятницу. Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $81,28 за баррель, что на 0,83% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подскочили в цене на 4,1% - до $80,61 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 1,2% и составили $76,8 за баррель. По итогам прошлой сессии они повысились на 4,1% - до $75,89 за баррель.

Благодаря активному подъему в пятницу обе марки сократили до минимума недельное снижение. За минувшую неделю котировки Brent снизились на 1%, WTI - на 1,7%. Резкий рост котировок в пятницу был вызван слухами о том, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 ноября снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,129 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,008 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,04% и составил 105,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 863,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Норникель БО-001P-02" (MOEX: GMKN) (+0,88%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,51%) и "Лидер-Инвест-П03" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-1,08%), "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,56%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" зафиксировала объем размещения годовых облигаций серии БО-005Р-05 в размере 3,3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 14,05% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. При открытии книги заявок запланированный объем размещения составлял до 3,5 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 21 ноября.

ООО "Ультра" (г.Магнитогорск) 21 ноября планирует начать размещение 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых, купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта.

АО "ХК "Металлоинвест" 22 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир купонов - спред не более 130 базисных пунктов к значению ключевой ставки ЦБ РФ. Техразмещение запланировано на 28 ноября.

ООО "Роял капитал" планирует 23 ноября с 12:00 до 16:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов - 20% годовых, 5-8-го купонов - 18% годовых, 9-12-го купонов - 16% годовых. Ориентирам соответствует доходность к погашению в размере 19,5% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 28 ноября.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 12-15-го купонов облигаций серии 001P-18 на уровне 13,60% годовых. Десятилетний выпуск на 5 млрд рублей компания разместила в марте 2021 года по ставке квартального купона 6,9% годовых до оферты с исполнением 30 ноября 2023 года.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила ставку 7-12-го купонов облигаций серии 002P-04R на уровне 15% годовых. Выпуск 15-летних облигаций на 7 млрд рублей компания разместила в мае 2022 года по ставке квартального купона 11% годовых до оферты с исполнением 30 ноября 2023 года. В июне 2022 года эмитент доразместил выпуск на 1,2 млрд рублей, в результате объем займа в обращении составляет 8,2 млрд рублей.