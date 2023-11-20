Нефть, возможно, будет торговаться в диапазоне $80-83/барр. на текущей неделе - БКС Экспресс

Нефть марки Brent, возможно, будет торговаться на текущей неделе в диапазоне $80-83 за баррель, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Цены на нефть развернулись к росту в пятницу и продолжают расти в понедельник утром. Котировки получили поддержку со стороны ОПЕК+. Члены альянса соберутся 26 ноября, чтобы обсудить возможность более глубокого сокращения производства на фоне снижения цен в последний месяц. Котировки ниже $80 за баррель (с учетом рисков на стороне спроса) стимулируют нефтепроизводителей действовать на опережение, чтобы избежать дальнейшее снижение. Среди возможных решений ОПЕК+ можно выделить продление добровольных сокращений Саудовской Аравии и России, а также вероятное снижения квот в целом по альянсу. По факту квоты на добычу альянса с начала года неизменны. Основную нагрузку до сих пор несли "мейджоры", так что более активное участие других членов организации выглядит справедливым, - пишет аналитик в материале. - Позитивная динамика нефти в преддверии встречи может иметь ограниченный характер. Понимания, какие конкретно меры примет альянс, пока нет, поэтому коридор $80-83 за баррель на текущей неделе выглядит вполне вероятным. Слухи в СМИ и официальные выступления членов ОПЕК+ могут широко отслеживаться рынком и провоцировать внутридневную волатильность во фьючерсах".

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