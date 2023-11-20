S&P 500 и Dow завершили в плюсе третью неделю подряд

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран АТР преимущественно растут в понедельник. Нефть дорожает в понедельник утром.

Фондовые индексы США зафиксировали небольшой подъем по итогам торгов в пятницу, при этом S&P 500 и Dow Jones завершили ростом третью неделю подряд благодаря оптимизму в отношении перспектив американской экономики.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,04% и составил 34933 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,07% - до 4504,9 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,21% и составил 14084,25 пункта.

По итогам недели Dow вырос на 1,9%, S&P 500 - на 2,2%, Nasdaq - на 2,4%. За последние три недели индикаторы прибавили 7,8%, 9,6% и 11,7% соответственно.

"Главная причина недавнего ралли заключается в том, что Уолл-стрит убедила себя, что Федрезерв закончил цикл подъема ставок. Инвесторы полагают, что ФРС начнет снижать ставки менее чем через полгода", - отметил Эдди Элфенбейн, управляющий фонда CWS AdvisorShares Focused Equity ETF.

В пятницу инвесторы оценивали статданные и выступления руководителей Федеральной резервной системы, а также следили за корпоративными новостями.

Как сообщалось, число домов, строительство которых было начато в США в октябре, увеличилось на 1,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,372 млн в пересчете на годовые темпы. В сентябре количество новостроек равнялось 1,346 млн, согласно пересмотренным данным. Эксперты прогнозировали, что показатель в октябре составит 1,35 млн, по данным Trading Economics.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что Федеральной резервной системе стоит занять выжидательную позицию по отношению к денежно-кредитной политике с учетом неопределенности в американской экономике.

"Когда мы поймем, в каком направлении мы движемся, активные действия будут иметь смысл, - сказала она на мероприятии во Франкфурте. - Но иногда нужна смелость другого рода: смелость подождать".

В то же время её коллега из ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс заявила, что не исключает дальнейших повышений ставки. "Я бы не стала закрывать вопрос дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики", - отметила она.

Акции Spectrum Brands Holdings (SPB: SPB) упали на 11,8%. Американская диверсифицированная компания в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль, но сократила выручку.

Рыночная стоимость Applied Materials (SPB: AMAT) опустилась на 4%. Как сообщалось, министерство юстиции ведет расследование против одного из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска микрочипов в связи с возможным нарушением экспортных правил. Есть подозрения, что Applied Materials поставляла оборудование китайской Semiconductor Manufacturing International Corp. через Южную Корею для того, чтобы обойти запрет на экспорт полупроводниковых технологий в КНР.

Калифорнийский производитель вина Duckhorn Portfolio достиг соглашения о покупке конкурирующей компании Sonoma-Cutrer Vineyards у концерна Brown-Forman (SPB: BF.B) за $400 млн. Акции Duckhorn подешевели на 4,5%, цена бумаг Brown-Forman повысилась на 1,4%.

Котировки бумаг Gap Inc. (SPB: GPS) взлетели на 30%. Американская сеть магазинов одежды в третьем финансовом квартале снизила чистую прибыль на 23% и выручку - на 6,7%, однако оба показателя оказались лучше ожиданий.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник, кроме японского индикатора.

Инвесторы ждут ряда важных статданных из азиатских стран, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В частности, на неделе выйдут предварительные индексы менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе и сфере услуг за ноябрь.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет в ходе торгов 0,4%, гонконгский Hang Seng - 1,7%.

Как сообщалось, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

Решение было ожидаемым, поскольку на прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,5% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi растет на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опускается на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник после скачка в минувшую пятницу.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск составляет $81,16 за баррель, что на $0,55 (0,68%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подскочили в цене на $3,19 (4,1%) - до $80,61 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,53 (0,7%) и составили $76,57 за баррель. По итогам прошлой сессии они повысились на $2,99 (4,1%) - до $75,89 за баррель.

Благодаря активному подъему в пятницу обе марки сократили до минимума недельное снижение. За минувшую неделю котировки Brent снизились на 1%, WTI - на 1,7%.

Резкий рост котировок в пятницу был вызван слухами о том, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.

"Те, кто торгует нефтью не менее 10 лет, вспомнят шок на День благодарения 2014 года, когда ОПЕК отказалась от квот на добычу и обвалила цены с $80 до порядка $45 за баррель за считанные недели", - сказал редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch.

"Сейчас риски смещены в пользу "быков", потому что ужесточение ограничений добычи вернет фьючерсы к отметке $100 за баррель", - добавил он.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 6, рекордными темпами с февраля, и составило 500 единиц. Число газовых установок тем временем снизилось на 4, до 114, самого низкого уровня с начала сентября.