Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto, сообщается в аналитиков.

"Компания Li Auto сообщила, что начнет серийное производство своего первого автомобиля на полностью электрическом двигателе в феврале 2024 года. При ориентировочной цене в CNY600000 новый минивэн MEGA станет самым дорогим автомобилем в модельном ряде Li Auto. Он же станет первой моделью, которую Li Auto начнет собирать на новейшем заводе в Пекине максимальной мощностью 100 тысяч автомобилей в год. Если в следующем году компания выпустит хотя бы 50 тысяч новых минивэнов, выручка от их реализации может достигнуть CNY30 млрд, что эквивалентно 19% прогнозируемой нами выручки эмитента за 2024 год, - пишет эксперт Александр Гайда. - Стоит отметить, что сегмент минивэнов не относится к числу быстрорастущих на местном рынке: в 2022 году продажи, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, составили 940000 машин ( на 13% меньше, чем годом ранее). Кроме того, Li Auto испытает на себе всю мощь конкуренции со стороны General Motors и Mercedes-Benz, лидеров по продажам премиальных минивэнов в Китае. Мы считаем новость умеренно позитивной для акций Li Auto, однако сохраняем рейтинг "продавать" ввиду сильной конкуренции и снижения продаж в этом новом для компании сегменте китайского рынка".

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