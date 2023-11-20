SberCIB подтверждает оценку "держать" для бумаг HeadHunter

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для бумаг HeadHunter, сообщается в обзоре старшего аналитика Максима Кондратьева и аналитика Дмитрия Трошина.

"Результаты HeadHunter за 3К23 превысили наши прогнозы и ожидания рынка. EBITDA и чистая прибыль выросли более чем вдвое из-за значительного увеличения клиентской базы и среднего чека при успешном контроле за расходами. Мы позитивно оцениваем отчетность эмитента и ожидаем от компании новостей по редомициляции. Подтверждаем оценку "держать" для бумаги", - пишут эксперты инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.