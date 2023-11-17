Рубль в пятницу упал к доллару и евро на фиксации прибыли после обновления летних максимумов ранее на неделе

Москва. 17 ноября. Доллар США, евро и китайский юань укрепились на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль упал к бивалютной корзине перед выходными днями на фоне фиксации прибыли после роста до новых максимальных отметок с середины лета в парах с ними ранее на неделе.

Курс доллара США составил 90 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 85 копеек выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,82 руб./EUR1, подорожав на 56 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 71,95 копейки, до 93,52 руб. Курс китайского юаня вырос на 19,4 копейки - до 12,45 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к доллару, евро и юаню по итогам пятницы в рамках фиксации прибыли после существенного подъема ранее на неделе и перед выходными днями. При этом участники рынка находились в ожидании информации о новых антироссийских санкциях, которая может появиться до конца дня или в выходные. Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в пятницу обсудит предложения по 12-му пакету ограничительных мер в отношении России.

Вслед за согласованием пакета на уровне Coreper официальное решение должно быть принято Советом ЕС, и после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза оно вступит в силу. По прогнозу источников Politico, планируется завершить эту процедуру до саммита ЕС 14-15 декабря.

Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на внутренние документы ЕС, что Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним, а также такие виды товаров, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.

Запрет на импорт алмазов из РФ, который ЕС собирается ввести в рамках 12-го пакета санкций, будет распространяться и на ювелирные изделия, пишет EU Observer со ссылкой на источники.

Издание, ознакомившееся с предложениями по санкциям, отмечает, что Евросоюз предлагает включить в новый антироссийский санкционный пакет "запрет на импорт несортированных алмазов, а также большинства непромышленных и искусственных алмазов".

Согласно источникам издания, "список ограничений также включает любые "ювелирные изделия", "изделия из натурального и культивированного жемчуга" и изделия с золотом и серебром, включающие бриллианты". В частности, это распространяется на наручные часы.

Издание напоминает, что в случае утверждения этого предложения запрет на алмазы из РФ планируется ввести с 1 января 2024 года. Ограничения на алмазы из РФ, прошедшие огранку в третьих странах, планируется ввести с 1 сентября 2024 года, так как сначала потребуется внедрить новый механизм по отслеживанию происхождения данных товаров.

Помимо этого, в санкционный список, по сообщению издания, предлагается включить "семь частных военных компаний", среди которых упоминаются, например, "Царские волки".

Согласно предложениям, среди физических лиц в новых списках - Илья Медведев, сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Рубль упал по итогам пятницы, его слабость начала проявляться в середине дня, однако после 17:30 МСК темпы снижения ускорились, что привело рубль к отметке выше 90 руб. за доллар. Возможной причиной может служить слабость в сырьевых котировках, тем не менее в пятницу вечером нефть марки Brent показывает рост почти на 3%, хотя и торгуется ниже $80 за баррель. Причинами слабости рубля могут также выступать психологически комфортный уровень для покупок валюты на уровне 90 руб. за доллар", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"После уверенного укрепления все дни на текущей неделе рубль в пятницу корректировался. (. . .) Определенное давление на российскую валюту, по-видимому, оказывали цены на нефть, которые хотя и немного отступили от минимумов, достигнутых накануне, однако по-прежнему оставались ниже $80 за Brent. Кроме того, негативным фоном выступали ожидания нового пакета (12-го) санкций ЕС. Впрочем, указанные факторы стали лишь поводом к коррекции рубля после его "ралли" за последнее время, в том числе на текущей неделе. В течение следующей недели предложение валюты на локальном рынке еще больше увеличится за счет подготовки к налоговым платежам, и дальнейшее укрепление рубля может возобновиться. Впрочем, мы полагаем, что на уровне ниже 90 руб. пара "доллар-рубль" начнет постепенно ощущать более заметную поддержку", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта по итогам недели укрепилась более чем на 3%. Росту национальной валюты способствовали стратегические факторы, включая жесткую денежно-кредитную политику ЦБ и обязательства по реализации валютной выручки экспортерами. Также роль краткосрочных стимулов укрепления рубля играли снижение американского доллара к корзине основных валют на фоне ожидания завершения жесткой монетарной политики ФРС, а также приближение пика налоговых выплат. В этом месяце пик выплат придется на 27 ноября. В свою очередь, снижение цен на нефть может оказывать сдерживающий эффект", - полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Нефть остается в заметном плюсе вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $79,8 за баррель, что на 3,14% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,94%, до $75,05 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,71 копейки, до 89,1237 руб./$1, и увеличил курс евро также на 17,71 копейки, до 96,7692 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу увеличился на 11,17 копейки по отношению к четвергу и составил 89,0928 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 28,08 копейки и составил 89,2595 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 460,207 млн, из которых $412,154 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 048,053 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 9,31 копейки, до 96,6674 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 25,57 копейки, до 96,8969 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR490,319 млн, из которых EUR98,8969 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR391,578 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 ноября поднялась на 9 базисных пунктов - до 15,01% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 6 базисных пунктов - до 13,94% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,01% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 10,53% годовых.