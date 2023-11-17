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17 ноября 2023 года 19:15

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на коррекционный рост UST

Москва. 17 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на коррекционный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник умеренное снижение, отыгрывая новости о снижении прогноза кредитного рейтинга США агентством Moody''s.

Международное рейтинговое агентство Moody''s изменило прогноз рейтингов США на "негативный" со "стабильного", отметив существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране. При этом агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США на наивысшем уровне - "Aaa". В пресс-релизе Moody''s отмечалось, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" США.

Существенное повышение доходностей US Treasuries в этом году увеличило давление на платежеспособность США, и без принятия эффективных бюджетных мер потенциал привлечения заимствований Соединенными Штатами продолжит устойчиво и существенно снижаться, отмечают эксперты агентства.

Котировки российских еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств, которая в свою очередь стала реакцией рынка на публикацию данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Соединенных Штатах в октябре сократились до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре, сообщило министерство труда США. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал ослабление инфляции в США в октябре до 3,3% и сохранение темпов роста индекса CPI Core на уровне 4,1%. Данные о динамике инфляции внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС), которой предстоит провести еще одно заседание до конца года.

До публикации отчета Минтруда США трейдеры оценивали в 86% шансы на то, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку неизменной на декабрьском заседании, и в 25% вероятность ее подъема на 25 базисных пунктов в январе 2024 года. Однако после выхода данных эти ожидания резко изменились. Теперь трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения денежно-кредитной политики и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.

В дальнейшем расстановка сил как в секторе отечественных евробондов, так и на рынке базовых активов не изменилась. В частности, котировки US Treasuries во второй половине недели продолжили плавно восстанавливаться, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономической статистики. Вместе с тем сдерживали рост базовых активов предостерегающие заявления представителей Федрезерва относительно того, что участникам рынка пока еще рано рассуждать о перспективе снижения процентных ставок. При этом сектор отечественных евробондов продолжил находиться в безыдейном состоянии.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. и составило 231 тыс., говорилось в отчете министерства труда США. Это максимальный уровень почти за три месяца. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали подъем до 222 тыс.

Между тем объем промышленного производства в Соединенных Штатах упал в октябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Это максимальное снижение показателя за последние четыре месяца. Консенсус-прогноз предполагал менее значительное сокращение - на 0,3%.

Участникам финансовых рынков еще рано рассуждать о перспективе снижения процентных ставок Федрезерва, заявила в интервью CNBC президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. По ее словам, руководство американского центробанка пока не обсуждает смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). "Здесь речь не о снижении ставок, а о том, как долго сохранять ограничительную политику и, возможно, двигаться выше, если учитывать происходящее в экономике", - отметила Местер.

В свою очередь, член совета управляющих ФРС Лиза Кук беспокоится, что регулятор недостаточно ужесточил ДКП, но при этом отмечает, что экономика страны уже страдает от высоких ставок. В ходе выступления в ФРБ Сан-Франциско Кук также сказала, что инфляция может продолжить снижаться без резкого скачка безработицы. "Думаю, "мягкая посадка" [экономики] возможна, учитывая сохранение дезинфляции и сильный рынок труда, но это не гарантировано", - предупредила она.

На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries снизилась к вечеру пятницы до 4,46% годовых, что близко к минимумам за два месяца. Показатель для 2-летних бумаг опустился до 4,89% годовых, 30-летних облигаций -до 4,62% годовых. С 16-летнего максимума, достигнутого в октябре, доходность 10-летних облигаций опустилась более чем на 50 базисных пунктов. Снижению способствовали надежды на то, что ослабление инфляции и темпов экономического роста заставит Федрезерв отказаться от дальнейших повышений процентных ставок и приступить к их снижению в середине следующего года.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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