SberCIB сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Совкомфлота

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота", отмечается в комментарии аналитиков инвестбанка Георгия Иванина и Никиты Ковалева.

"Совкомфлот" объявил, что совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды (за 9М23) в размере 6,32 руб. на акцию (всего 15 млрд руб.). Это предполагает дивидендную доходность 5,0% исходя из цены вчерашнего закрытия, указывают эксперты.

"Объявление промежуточных дивидендов стало несколько неожиданным шагом, поскольку "Совкомфлот" обычно выплачивал дивиденды на ежегодной основе, - пишут Иванин и Ковалев. - По нашим оценкам, объявленные дивиденды за 9М23 составляют лишь 23% от скорректированной чистой прибыли за этот период, что ниже коэффициента выплат, который компания использует для расчета годовых дивидендов. Однако в "Совкомфлоте" пояснили, что дивиденды за 9М23 - это первая подобная выплата в истории компании, а в случае годовых дивидендов подход будет стандартным: 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО".

Учитывая очень хорошую динамику спотовых ставок на танкеры в октябре, стратеги SberCIB ожидают рекордную чистую прибыль в 4К23 в рублевом выражении и прогнозируют дивиденды за 2023 год в размере 19,3 руб. на акцию (дивидендная доходность 15,3%). Это означает оставшийся дивиденд на акцию в размере 13 руб. (будет выплачен в конце июля 2024 года).

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