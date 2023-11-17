Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Alibaba на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Alibaba на уровне "покупать" с целевой ценой HKD137 за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Результаты Alibaba за второй квартал 2024 ф. г. (закончившийся 30 сентября) оказались равными среднерыночным прогнозам как по выручке, которая выросла на 9% г/г и достигла CNY224,8 млрд ($30,81 млрд), так и по скорректированной чистой прибыли на акцию (+21% г/г), - отмечают аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. - Мы расцениваем отчетность как хорошую, однако отказ Alibaba от выделения облачного бизнеса на фоне ужесточения американского экспорта микросхем разочаровал инвесторов, что и привело к падению котировок. Справедливую цену одной акции мы оцениваем в HKD137, наш рейтинг - "покупать".

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