Всплеск инфляционных ожиданий увеличивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре - Райффайзенбанк

Всплеск инфляционных ожиданий увеличивает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 15 декабря, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"По данным ежемесячного опроса ООО "ИнФОМ" по заказу ЦБ РФ, наблюдаемая и ожидаемая населением через год инфляция заметно выросли в ноябре. Так, наблюдаемая поднялась до 15% г/г (13,9% г/г в октябре), а ожидаемая через год - до 12,2% г/г (11,2% г/г в октябре). В целом такой скачок инфляционных ожиданий, на наш взгляд, усиливает вероятность повышения ключевой ставки в декабре. Однако этот индикатор не является основным триггером при принятии решения регулятором", - пишут эксперты.

Они считают, что в первую очередь ЦБ оценивает устойчивость дезинфляции (с чем поможет определиться ряд предстоящих публикаций недельной инфляции и значение инфляции за ноябрь), а также тенденции на валютном рынке (а именно отсутствие резких эпизодов ослабления). Более того, октябрьское замедление инфляционных ожиданий ЦБ фактически "проигнорировал", отметив, что они до сих пор далеки от нейтральных уровней. В этой связи эксперты Райффайзенбанка сохраняют прогноз по ключевой ставке на уровне 15% к концу года, хотя и отмечают повысившуюся вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики.

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