Рубль в пятницу стабилен к бивалютной корзине перед выходными днями

Москва. 17 ноября. Доллар США немного повышается, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже днем в пятницу; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 89,37 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,12 руб./EUR1, подешевев на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,7 копейки, до 92,86 руб. Курс китайского юаня вырос на 8,8 копейки - до 12,36 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания в основных валютах перед выходными днями. Кроме того, участники рынка находятся в ожидании информации о новых антироссийских санкциях, которая может появиться до конца дня. Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в пятницу обсудит предложения по 12-му пакету ограничительных мер в отношении России.

Вслед за согласованием пакета на уровне Coreper официальное решение должно быть принято Советом ЕС, и после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза оно вступит в силу. По прогнозу источников Politico, планируется завершить эту процедуру до саммита ЕС 14-15 декабря.

Ранее в среду Bloomberg сообщило со ссылкой на внутренние документы ЕС, что Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним, а также такие виды товаров, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.

Запрет на импорт алмазов из РФ, который ЕС собирается ввести в рамках 12-го пакета санкций, будет распространяться и на ювелирные изделия, пишет EU Observer со ссылкой на источники.

Издание, ознакомившееся с предложениями по санкциям, отмечает, что Евросоюз предлагает включить в новый антироссийский санкционный пакет "запрет на импорт несортированных алмазов, а также большинства непромышленных и искусственных алмазов".

Согласно источникам издания, "список ограничений также включает любые "ювелирные изделия", "изделия из натурального и культивированного жемчуга" и изделия с золотом и серебром, включающие бриллианты". В частности, это распространяется на наручные часы.

Издание напоминает, что в случае утверждения этого предложения запрет на алмазы из РФ планируется ввести с 1 января 2024 года. Ограничения на алмазы из РФ, прошедшие огранку в третьих странах, планируется ввести с 1 сентября 2024 года, так как сначала потребуется внедрить новый механизм по отслеживанию происхождения данных товаров.

Помимо этого, в санкционный список, по сообщению издания, предлагается включить "семь частных военных компаний", среди которых упоминаются, например, "Царские волки".

Согласно предложениям, среди физических лиц в новых списках - Илья Медведев, сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88,5-89,7 руб./$1 в пятницу, считает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром курсы доллара и юаня не демонстрировали выраженной динамики. Учитывая слабость рынка нефти и признаки некоторого охлаждения настроений на мировых рынках, а также неплохое понижательное движение иностранных валют последних дней, склонны ожидать, что ряд инвесторов предпочтет зафиксировать краткосрочную прибыль в ключевых валютных парах перед выходными. Это локально может скомпенсировать продажи со стороны экспортеров и привести к паузе в укреплении рубля, - пишет аналитик в обзоре. - В качестве целевого по паре доллар/рубль на день видим диапазон 88,5-89,7 руб./$1. Ближе к налоговому периоду (28 ноября) по-прежнему, несмотря на коррекцию на рынке нефти, склонны ждать отката доллара к 83-85 руб./$1".

Продолжение укрепления рубля на торгах в пятницу маловероятно, перед выходными обычно повышается спрос на иностранную валюту, также дальнейшему укреплению национальной валюты будет препятствовать уровень нефтяных цен, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, завершат торговый день в диапазоне $78-79 за баррель, прогнозируют эксперты инвестбанка.

Нефть дорожает днем в пятницу, восстанавливаясь после падения до минимумов с июля накануне.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК в четверг составляет $78,53 за баррель, что на 1,45% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,36%, до $73,87 за баррель.

С начала недели Brent и WTI подешевели более чем на 4%.

Негативным фактором для рынка нефти стали сигналы ослабления мировой экономики и высокий уровень запасов в Штатах. Как сообщило в среду Минэнерго США, резервы в стране за последние две недели подскочили на 17,5 млн баррелей.