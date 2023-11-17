"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" по цене ниже 120 руб. в ожидании рекомендации финальных дивидендов, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"15 ноября совет директоров "Совкомфлота" неожиданно принял решение рекомендовать промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 руб. - это около 35% от скорректированной чистой прибыли за I полугодие 2023 года по МСФО в рублях. Текущая дивидендная доходность составляет 5%. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 27 ноября 2023 года. Таким образом, компания не только выплатила впервые в истории промежуточные дивиденды, но и направила менее 50% от чистой прибыли от МСФО", - пишут эксперты.

"Совкомфлот" в пресс-релизе подтвердил приверженность стратегии по выплате 50% от скорректированной чистой прибыли по итогам года. Также допустил возможность промежуточных выплат в дальнейшем.

"Считаем целесообразным откупать акции "Совкомфлота" ниже 120 руб. в ожидании рекомендации финальных дивидендов. По нашим оценкам, дивиденд за 2023 год может составить около 18 руб. Финальный дивиденд - 11,68 руб.", - указывают аналитики.

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