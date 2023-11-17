"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 150 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ПАО "Совкомфлот" с целью 150 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 115 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Совет директоров компании рекомендовал по итогам 9 месяцев 2023 года выплатить дивиденды в размере 6,32 рубля на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 4 января 2024 года. Дивидендная доходность может составить 5,09%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 115 руб. риск на портфель составит 0,48%", - указывают в "Финаме".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Основные направления деятельности компании: морская транспортировка нефти и нефтепродуктов, обслуживание нефтегазовых проектов на шельфе, морская транспортировка сжиженного природного газа.

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