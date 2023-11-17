"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Совкомфлота

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Совкомфлот" с прогнозной стоимостью на уровне 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова.

"Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 рубля на акцию. Промежуточная выплата дивидендов с доходностью 5% - это хорошо с точки зрения корпоративного управления. Решение неожиданное и позитивное", - отмечает эксперт инвесткомпании.

"Совкомфлот" планирует раскрыть финансовые результаты за 3К23 в понедельник, 20 ноября. Мы прогнозируем около 24 млрд руб. чистой прибыли и 37,4 млрд руб. скорректированной EBITDA. Результаты могут оказаться чуть хуже, если ставки были ниже тех, которые мы закладываем для 3К23 ($52000/сутки за танкер "Афрамакс" и $40000 за танкер-продуктовоз), - указывает Булгаков. - При выплате 50% чистой прибыли по итогам 2023 года дивиденды эмитента могут составить до 40 млрд руб. (при чистой прибыли в 80 млрд руб. за год). Следовательно, в середине следующего года следует ожидать вторую выплату в дополнение к этой промежуточной".

"Ставки на транспортировку российской нефти, скорее всего, останутся высокими, пока сохраняется режим санкций. Это позволяет "Совкомфлоту" хорошо зарабатывать. Таким образом, есть и риски превышения нашей оценки на 2024 и последующие годы. Сейчас мы закладываем снижение ставок фрахта по нефтеналивным танкерам и продуктовозам в 2024 году примерно на четверть г/г, - пишет аналитик в материале. - Подтверждаем рекомендацию "держать" и отмечаем высокие рыночные ставки фрахта на танкеры для перевозки российской нефти/нефтепродуктов. Ставки, скорее всего, будут постепенно снижаться в дальнейшем, но пока они находятся на рекордных уровнях".

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