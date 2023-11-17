"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vertex Pharmaceuticals с целью $364 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: $338, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Препараты компании составляют около 50% рынка терапии муковисцидоза, остальное занимают средства симптоматического лечения. Лекарства Vertex относятся к числу крайне дорогостоящих (курс из 84 таблеток Trikafta стоит свыше $26000). Благодаря статусу, близкому к фактической монополии в области лечения муковисцидоза, компании удается отстаивать высокие цены своих лекарств и добиваться от правительств финансирования этой терапии для граждан. Ключевой препарат Trikafta/Kaftrio защищен патентами как минимум до 2037 года в США и ЕС", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $338 риск на портфель составит 0,07%", - указывают эксперты "Финама".

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, которая специализируется на препаратах для лечения муковисцидоза.

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