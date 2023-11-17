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17 ноября 2023 года 13:11
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Vertex Pharmaceuticals с целью $364
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vertex Pharmaceuticals с целью $364 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: $338, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Препараты компании составляют около 50% рынка терапии муковисцидоза, остальное занимают средства симптоматического лечения. Лекарства Vertex относятся к числу крайне дорогостоящих (курс из 84 таблеток Trikafta стоит свыше $26000). Благодаря статусу, близкому к фактической монополии в области лечения муковисцидоза, компании удается отстаивать высокие цены своих лекарств и добиваться от правительств финансирования этой терапии для граждан. Ключевой препарат Trikafta/Kaftrio защищен патентами как минимум до 2037 года в США и ЕС", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $338 риск на портфель составит 0,07%", - указывают эксперты "Финама". Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, которая специализируется на препаратах для лечения муковисцидоза. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-VERTEX-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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