Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Alibaba до $140

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Alibaba Group Holding со $150 до $140 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Романа Лукьянчикова.

"Эмитент представил смешанные квартальные результаты, в целом не оправдавшие ожидания рынка. Главной негативной новостью стал отказ от выделения облачного бизнеса и его неопределенные перспективы из-за экспортных ограничений на чипы из США. Риторику менеджмента компании можно расценивать как признание резкого ослабления позиций в ИИ-гонке в КНР. На этом фоне объявленные дивиденды могут быть восприняты инвесторами как сигнал того, что компания умерила свои амбиции в отношении возможности дальнейшего расширения деятельности (хотя неизвестно, являются ли дивиденды единоразовыми или нет), - пишет эксперт в обзоре. - Ситуацию осложнила сопутствующая новость о планах по продаже семейным трастом Джека Ма 10 млн ADR компании (0,4% общего объема акций). Рост показателей основного бизнеса компании ниже ожиданий подтверждает наличие сильной конкуренции на домашнем для нее рынке, что в долгосрочной перспективе будет оказывать серьезное давление как на выручку, так и на маржинальность, особенно на фоне неопределенности по поводу спроса в КНР. Успешного развития международного направления, логистики и прочих вторичных направлений может не хватить для нивелирования негативных тенденций в китайском ритейле и облачном подразделении".

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