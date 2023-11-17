Рынок акций РФ утром просел к 3170п по индексу МосБиржи во главе с экспортерами

Москва. 17 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается по большинству blue chips на фоне обвалившейся накануне нефти (Brent в конце недели стоит дешевле $77,5 за баррель) и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; индекс МосБиржи просел в район 3170 пунктов во главе с бумагами компаний-экспортеров.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3172,36 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1121,91 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар стоит 89,09 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), расписки TCS Group (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) (-0,4%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы").

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, общерыночная конъюнктура в пятницу остается смешанной. Азиатские биржи продолжают продавать, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете слегка подрастает. Рынок нефти не успевает восстановиться после пережитого стресса - негатив пришел со стороны слабой американской статистики, тревожных сигналов со стороны нефтепереработки в Китае и массового закрытия накопленных длинных позиций.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", перспективы на конец недели не внушают оптимизма - инвесторы предпочитают пережидать выходные в "кэше", чтобы минимизировать риски. Однако есть шанс и на позитивные новости: в пятницу совет директоров "Татнефти" рассмотрит вопрос о дивидендах. "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) должна провести расчеты по операциям, совершенным 1 и 2 ноября, что в случае успеха может привести к перетоку ликвидности на МосБиржу. Негативные факторы в виде жесткой денежно-кредитной политики и укрепления рубля никуда не исчезли и не позволят рынку перейти к устойчивому росту в краткосрочном периоде, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов. "Вчерашнее падение цен на нефть еще не полностью учтено в ценах акций нефтегазовых компаний. Учитывая последний торговый день недели, маловероятно, что спрос на российские акции будет выше предложения, на фоне чего индекс может продолжить снижение", - считает он.

СД "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+1,1%, до 127,28 рубля) накануне рекомендовал промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 6,32 руб. на акцию, что оказалось ниже ожиданий. На следующей неделе будет представлена финансовая отчетность компании, после чего будет понятно, смогут ли оправдаться ожидания рынка, что за весь 2023 год "Совкомфлот" выплатит 18 рублей на акцию, считает Головинов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая слабость индекса МосБиржи усилилась после пробития рубежа 3200 пунктов, что увеличило вероятность ухода индикатора к нижней границе среднесрочного боковика 3000-3300 пунктов. Впрочем, поводов для паники и экстренного закрытия среднесрочных "лонгов" пока нет, считает эксперт.

Ранее на неделе основной причиной негативной динамики рублевых акций стало падение нефти, которая за сутки откатилась к уровням начала июля. Никаких явно выраженных причин для распродаж нефтяных контрактов нет. Некоторые негативные данные по американской и китайской экономикам ими не являются - еще месяц назад подобные сигналы просто игнорировались.

Складывается впечатление, что убытки начали фиксировать среднесрочные инвесторы, купившие нефть дороже $85 за баррель, надеясь на прогнозы некоторых аналитиков о дальнейшем росте выше $100. Если это так, то на следующей неделе снижение нефтяных цен может быть продолжено. Но в пятницу вполне может состояться небольшой отскок, поскольку краткосрочные спекулянты будут фиксировать прибыль и закрывать "короткие" позиции, опасаясь переносить их через выходные из-за напряженности вокруг Израиля, считает Антонов.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,3%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Негативное влияние на настроения инвесторов в Азии оказала новость о том, что Alibaba (SPB: BABA) решила отказаться от полного выделения облачного бизнеса. Это обусловлено тем, что недавнее расширение ограничений на экспорт современных компьютерных чипов из США в Китай может оказать существенное негативное влияние на способность облачного сегмента продавать продукты и услуги и исполнять условия существующих контрактов, предупредила компания. Между тем интернет-гигант вернулся к чистой прибыли во втором финансовом квартале, который завершился 29 октября, и нарастил выручку лучше ожиданий.

Акции Alibaba теряют почти 10% и выступают лидером падения на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались после обвала накануне до минимумов с июля на статистике о росте запасов сырья в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $77,39 за баррель (-0,03% и -4,6% накануне), декабрьская цена WTI - $72,9 за баррель (+0,01% и -4,9% в четверг).

С начала недели Brent и WTI подешевели более чем на 5%.

Давление на рынок оказывают сигналы ослабления мировой экономики при сохранении высоких запасов нефти в Штатах. Как сообщило в среду Минэнерго США, резервы в стране за последние две недели подскочили на 17,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,7%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-3,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,9%).

Выросли бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+8% и +10,8% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+7,2%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+6,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,1%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+5,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,34 млрд рублей (из них 1,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 877,75 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 843,78 млн рублей на акции "Газпрома").