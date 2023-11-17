Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Tencent до HKD435

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Tencent с 400 до 435 гонконгских долларов (HKD) за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова.

"Эмитент представил квартальные результаты в целом выше ожиданий. Недавний выход на домашнем для компании рынке успешных франшиз VALORANT и Lost Ark вместе с продолжением развития международного направления нивелировал околонулевую динамику доходов от соцсетей и стабилизировал VAS-направление. А быстрый рост выручки от видеоаккаунтов показывает, что компания пока успешно конкурирует с ByteDance. Направление видеоаккаунтов вместе с международным игровым направлением становятся все более важными для Tencent, и в первую очередь их успех будет определять динамику на ближайший квартал, при этом успехи эмитента в ИИ могут стать сопутствующим фактором для положительной переоценки инвесторами, однако риски для сегмента соцсетей и игр на отечественном рынке остаются актуальными", - пишет эксперт в обзоре.

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