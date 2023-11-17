Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88,5-89,7 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88,5-89,7 руб./$1 в пятницу, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром пятницы курсы доллара и юаня не демонстрируют выраженной динамики. Учитывая слабость рынка нефти и признаки некоторого охлаждения настроений на мировых рынках, а также неплохое понижательное движение иностранных валют последних дней, склонны ожидать, что ряд инвесторов предпочтет зафиксировать краткосрочную прибыль в ключевых валютных парах перед выходными. Это локально может скомпенсировать продажи со стороны экспортеров и привести к паузе в укреплении рубля, - пишет аналитик в обзоре. - В качестве целевого по паре доллар/рубль на день видим диапазон 88,5-89,7 руб./$1. Ближе к налоговому периоду (28 ноября) по-прежнему, несмотря на коррекцию на рынке нефти, склонны ждать отката доллара к 83-85 руб./$1".

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