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17 ноября 2023 года 09:51

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые по итогам торгов в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику, инвесторы оценивали отчеты компаний и статданные. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. и составило 231 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимальный уровень почти за три месяца. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали подъем до 222 тыс.

Между тем объем промышленного производства в Штатах упал в октябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Это максимальное снижение показателя за последние четыре месяца. Консенсус-прогноз предполагал менее значительное сокращение - на 0,3%. Кроме того, инвесторы оценивали индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии. Индикатор в ноябре вырос до минус 5,9 пункта по сравнению с минус 9 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона. Показатель завершил в минусе 16-й месяц из последних 18.

Участникам финансовых рынков еще рано рассуждать о перспективе снижения процентных ставок Федрезерва, заявила в интервью CNBC президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. По ее словам, руководство американского центробанка пока не обсуждает смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). "Здесь речь не о снижении ставок, а о том, как долго сохранять ограничительную политику и, возможно, двигаться выше, если учитывать происходящее в экономике", - отметила Местер.

В свою очередь, член совета управляющих ФРС Лиза Кук беспокоится, что регулятор недостаточно ужесточил ДКП, но при этом отмечает, что экономика страны уже страдает от высоких ставок. В ходе выступления в ФРБ Сан-Франциско Кук также сказала, что инфляция может продолжить снижаться без резкого скачка безработицы. "Думаю, "мягкая посадка" [экономики] возможна, учитывая сохранение дезинфляции и сильный рынок труда, но это не гарантировано", - предупредила она.

Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только рынок Японии. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,48%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК опустился на 0,9%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка потерял 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng упал на 2,2%. Негативное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что Alibaba (SPB: BABA) решила отказаться от полного выделения облачного бизнеса. Это обусловлено тем, что недавнее расширение ограничений на экспорт современных компьютерных чипов из США в Китай может оказать существенное негативное влияние на способность облачного сегмента продавать продукты и услуги и исполнять условия существующих контрактов, предупредила компания. Между тем интернет-гигант вернулся к чистой прибыли во втором финансовом квартале, который завершился 29 октября, и нарастил выручку лучше ожиданий.

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии до минимумов с июля. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,44 за баррель, что на 0,03% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов снизилась на 4,6%, до $77,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,05%, до $72,94 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 4,9%, до $72,9 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подешевели более чем на 5%. Давление на рынок оказывают сигналы ослабления мировой экономики при сохранении высоких запасов нефти в Штатах. Как сообщило в среду Минэнерго США, резервы в стране за последние две недели подскочили на 17,5 млн баррелей. Объем промпроизводства в США в октябре упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем (снижение стало максимальным за 4 месяца).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 ноября выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,491 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,471 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,08% и составил 105,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 863 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,81%), "РЖД-001P-02R" (-0,75%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,59%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-16R" (+0,45%), "Почта России БО-002P-03" (+0,35%) и "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" 20 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-13R со сроком обращения 2,25 года объемом 20 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 13,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 13,92% годовых, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 24 ноября. "Ростелеком" 16 ноября завершил размещение 2-летних облигаций серии 002P-12R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 ноября за час без премаркетинга. Ставка 1-8-го купонов была установлена на уровне 13,2% годовых.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) установило ставку 14-20-го купонов облигаций серии БО-001Р-02 на уровне 5% годовых. Размещение 10-летних бондов объемом 5 млрд рублей прошло в июне 2017 года. Ставка текущего купона - 5,5% годовых. По выпуску 1 декабря предстоит исполнение оферты. В рамках предыдущей оферты в декабре 2021 года эмитент приобрел 92,5% выпуска на 4,6 млрд рублей.

ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) установило ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 16,52% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей компания разместила в мае 2022 года по ставке 15,31% годовых. Ставка текущего, 3-го, купона - 12,07% годовых. По выпуску 29 ноября предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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