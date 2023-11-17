"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены бумаг "МТС", сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Софьи Стрельцовой и Полины Паниной.

"МТС" опубликовали результаты за III кв. 2023 г. Рост выручки ускорился (16% г/г, до 159,7 млрд руб., что на 1-2% выше наших ожиданий и консенсуса), но рентабельность под давлением. На наш взгляд, в 4К23 выручка эмитента может по-прежнему расти двузначными темпами за счет активного развития рекламных технологий, позитивных трендов в финтехе и восстановления в ритейл-бизнесе. При этом четвертый квартал является сезонно слабым с точки зрения рентабельности, а растущие выплаты по процентам будут оказывать дополнительное негативное влияние на чистую прибыль, - пишут эксперты в материале. - Среди возможных катализаторов для бумаги можно выделить потенциальное выделение башенного бизнеса, а также продажу бизнеса в Армении (по сообщениям СМИ, сделка была одобрена регулятором Армении). Это позволит "МТС" снизить свою долговую нагрузку, хотя пока сохраняется неопределенность относительно этих сделок. Других краткосрочных драйверов мы не видим, поскольку дивиденды за 2023 год могут быть объявлены не раньше мая 2024 года, а привлекательность дивидендной доходности снижается на фоне высоких процентных ставок".

Указанные факторы в совокупности лежат в основе нейтрального взгляда на бумаги эмитента, а текущий мультипликатор EV/EBITDA за 2024 год на уровне 3,6х отражает справедливую оценку, указывают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.