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17 ноября 2023 года 09:10

Nikkei 225 растет

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг. Большинство фондовых индексов стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть стабилизировались в пятницу утром.

Американские фондовые по итогам торгов в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику, инвесторы оценивали отчеты компаний и статданные.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. и составило 231 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимальный уровень почти за три месяца.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали подъем до 222 тыс.

Между тем объем промышленного производства в Штатах упал в октябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Это максимальное снижение показателя за последние четыре месяца. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал менее значительное сокращение - на 0,3%.

Кроме того, инвесторы оценивали индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии. Индикатор в ноябре вырос до минус 5,9 пункта по сравнению с минус 9 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, отмечает Trading Economics. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении. Показатель завершил в минусе 16-й месяц из последних 18.

Участникам финансовых рынков еще рано рассуждать о перспективе снижения процентных ставок Федрезерва, заявила в интервью CNBC президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. По ее словам, руководство американского центробанка пока не обсуждает смягчение денежно-кредитной политики (ДКП).

"Здесь речь не о снижении ставок, а о том, как долго сохранять ограничительную политику и, возможно, двигаться выше, если учитывать происходящее в экономике", - отметила Местер.

В свою очередь, член совета управляющих ФРС Лиза Кук беспокоится, что регулятор недостаточно ужесточил ДКП, но при этом отмечает, что экономика страны уже страдает от высоких ставок, пишет MarketWatch.

В ходе выступления в ФРБ Сан-Франциско Кук также сказала, что инфляция может продолжить снижаться без резкого скачка безработицы. "Думаю, "мягкая посадка" [экономики] возможна, учитывая сохранение дезинфляции и сильный рынок труда, но это не гарантировано", - предупредила она.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) подешевели на 8,1% на торгах в четверг. Крупнейшая в США компания розничной торговли завершила третий квартал 2024 финансового года с чистой прибылью, однако ее годовой прогноз разочаровал инвесторов.

Бумаги звукозаписывающей Warner Music Group Corp. (WMG) потеряли в цене 4,9%, несмотря на рост чистой прибыли компании в четвертом финквартале на 2,7%. Показатель в расчете на акцию превзошел ожидания аналитиков, как и выручка, которая выросла на 5,9%.

Производитель парфюмерии и парфюмированных изделий Bath & Body Works (SPB: BBWI) снизил выручку в третьем финквартале на 3% и ухудшил ее годовой прогноз. Рыночная стоимость эмитента опустилась на 6,8%.

Капитализация производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) упала на 9,8%. Компания увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 36%, выручку - на 8%, однако ухудшила ожидания на весь текущий фингод.

Разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks (SPB: PANW) нарастил выручку в первом финквартале на 20%, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка. Несмотря на это, его акции обесценились на 5,4%.

Котировки американских депозитарных акций (ADS) китайского интернет-гиганта Alibaba (SPB: BABA) снизились на 9,1%. Компания вернулась к чистой прибыли во втором финансовом квартале и нарастила выручку лучше ожиданий, но отказалась от полного выделения облачного бизнеса и решила не спешить с IPO сети продовольственных магазинов Freshippo.

Бумаги китайских производителей электромобилей Nio (SPB: NIO), XPeng (SPB: XPEV) и Li Auto (SPB: LI) подешевели соответственно на 6,8%, 6,7% и 4,1% на фоне отсутствия новых экономических договоренностей по итогам встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Капитализация Tesla (SPB: TSLA), которой Китай в третьем квартале обеспечил 21,5% продаж, снизилась на 3,8%.

Акции Macy''s Inc. (SPB: M), напротив, подорожали на 5,7% после выхода отчетности. Американская сеть универмагов в третьем квартале 2023 финансового года сократила выручку на 7%, однако она оказалась лучше прогнозов рынка, как и скорректированная прибыль. Кроме того, эмитент повысил нижние границы годовых прогнозов этих показателей.

Диверсифицированный производитель потребительских товаров 3M Co. (SPB: MMM) сообщил, что его сегмент медицинской продукции после планируемого выделения в первом полугодии 2024 года будет называться Solventum. Рыночная стоимость 3M поднялась на 0,4%.

Agilent Technologies (SPB: A) повысила квартальные дивиденды на 5%, до 23,6 цента на акцию. Рыночная стоимость этого поставщика решений для научного тестирования и измерений также повысилась - на 0,5%.

Капитализация Williams-Sonoma Inc. (SPB: WSM) увеличилась на 6,2%. Эмитент, специализирующийся на продаже кухонных принадлежностей, в третьем финквартале получил чистую прибыль выше ожиданий рынка и улучшил годовой прогноз операционной маржи.

Акции поставщика ИТ-услуг WaveDancer взлетели в цене на 76,6% после новостей о ее обратном поглощении (reverse merger) частной компанией Firefly Neuroscience из сферы медицинских технологий. Сделка предполагает расчеты акциями, в результате которых акционерам WaveDancer будет принадлежать около 8% объединенной публичной компании Firefly. Закрытие транзакции запланировано на начало следующего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 0,13% и составил 34945,47 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 0,12% - до 4508,24 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 0,07% и составил 14113,67 пункта.

Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только рынок Японии.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 МСК увеличился на 0,2%.

Лидерами повышения выступают акции производителя электроники Panasonic и Hitachi, подорожавшие на 4,1% и 3,1% соответственно, выпускающей оптическое оборудование Hoya - на 3,6%, почтовой службы Japan Post - на 3,4%, авиакомпании ANA - на 3%.

Кроме того, растет стоимость бумаг Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 1,6%, Sony - на 0,6%, Nissan Motor - на 0,8%.

Между тем существенно снижаются котировки бумаг пивоваренной компании Asahi - на 3,8%, косметической Shiseido - на 2,2%, производителя игровых консолей Nintendo - на 1,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng упал на 2,2%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что Alibaba (SPB: BABA) решила отказаться от полного выделения облачного бизнеса. Это обусловлено тем, что недавнее расширение ограничений на экспорт современных компьютерных чипов из США в Китай может оказать существенное негативное влияние на способность облачного сегмента продавать продукты и услуги и исполнять условия существующих контрактов, предупредила компания. Между тем интернет-гигант вернулся к чистой прибыли во втором финансовом квартале, который завершился 29 октября, и нарастил выручку лучше ожиданий.

Акции Alibaba теряют почти 10% и выступают лидером падения на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.

Помимо этого существенно подешевели бумаги интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 5,6%, производителей спортивной продукции Anta Sports Products и Li Ning Co. - на 4,1% и 3,6% соответственно, энергетической ENN Energy Holdings - на 3,9%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,2%.

При этом цена акций Netease Inc. (SPB: NTES) выросла на 2,8%. Разработчик видеоигр увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 17%, выручку - на 12%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК опустился на 0,9%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 0,4%, сталелитейной Posco - на 1,9%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,5%.

В то же время бумаги авиакомпании Korean Air Lines подорожали на 2,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка уменьшился на 0,1%.

Наиболее значительное повышение показывают котировки акций биофармацевтической компании Imugene Ltd. (-8,3%) и юридической фирмы Omni Bridgeway Ltd.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,1% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии до минимумов с июля.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск в пятницу составляет $77,45 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов снизилась на $3,76 (4,6%), до $77,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,04 (0,05%), до $72,94 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $3,76 (4,9%), до $72,9 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подешевели более чем на 5%.

Давление на рынок оказывают сигналы ослабления мировой экономики при сохранении высоких запасов нефти в Штатах. Как сообщило в среду Минэнерго США, резервы в стране за последние две недели подскочили на 17,5 млн баррелей.

"Падение цен на нефть, похоже, вызвано опасениями трейдеров в отношении перспектив спроса", - говорит аналитик SIA Wealth Management Колин Сизински, слова которого приводит Market Watch. Данные о росте запасов в США усугубили эти опасения, отмечает он.

В четверг цены "начали действительно резкое падение в момент выхода слабых данных о промпроизводстве США, которые стали сигналом ослабления американской экономики и потенциального снижения спроса на нефть", говорит Сизински.

Объем промпроизводства в США в октябре упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в четверг отчете Федеральной резервной системы. Снижение стало максимальным за 4 месяца.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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