Вероятно снижение индекса Мосбиржи к 3000п в ближайшее время - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может продолжить движение к нижней границе бокового диапазона 3000-3300 пунктов в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев.

"Российский рынок акций в четверг все же обновил месячные минимумы по индексу Мосбиржи под давлением падающей нефти и укрепления рубля, а также анонсируемых и ожидаемых новых санкций. Обороты торгов по бумагам, входящим в индекс, в первой половине дня были невысокими, но подросли во второй. Восходящий тренд от минимумов февраля можно считать пробитым. Такая динамика смещает ориентиры в боковике 3000-3300 к его нижней границе", - указывает аналитик в комментарии.

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