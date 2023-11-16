Рынок акций РФ опустился ниже 3200п по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля и падения нефти, вырос Ozon

Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и падения нефти (Brent откатилась ниже $78,5 за баррель); индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 3200 пунктов на фоне укрепления рубля. Лидерами снижения выступили акции "НОВАТЭКа" и "МТС", выросли расписки Ozon и "Эталона" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3189,08 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1129,22 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 88,98 рубля (-0,48 рубля), минимум сессии - 88,57 руб./$1.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,9%), "МТС" (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -1,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

ПАО "МТС" в III квартале 2023 года получило выручку в 159,7 млрд рублей, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2022 года. OIBDA группы увеличилась на 0,6% и составила 60,8 млрд рублей. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как OIBDA оказалась ниже ожиданий рынка. Накануне опрошенные аналитики ожидали выручку МТС в 156,2 млрд рублей, OIBDA - на уровне 62,8 млрд рублей. Чистая прибыль МТС за III квартал составила 9 млрд рублей.

Подорожали расписки Ozon (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Ozon в III квартале 2023 года нарастил оборот от продаж (GMV), включая услуги, в 2,4 раза - до 450,8 млрд рублей, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные накануне аналитики прогнозировали GMV в 403,9 млрд рублей. Рост выручки Ozon составил 77% год к году - до 109 млрд рублей.

Также Ozon повысил прогноз по росту GMV на весь 2023 год третий раз - до 90-100%, сообщила компания.

Кроме того, подросли расписки "Эталона" (+1,4%, до 83,22 рубля). Накануне вечером девелопер Etalon Group сообщил, что 15 декабря на внеочередном общем собрании (ВОСА) акционеров планирует поднять вопрос о редомициляции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в четверг понес умеренные потери, индекс Мосбиржи не удержался выше 3200 пунктов. Обороты торгов были невысокими, что может быть связано с приближением выходных.

Покупатели на мировых рынках быстро переварили позитив от замедления инфляции в США и сделали паузу, а цены на нефть Brent упали ниже $80 за баррель. То, что "черному золоту" не помогает даже сильный спад глобального доллара, указывает на серьезные опасения за спрос. Скачок запасов в США, зафиксированный статистикой за минувшую неделю, ухудшил сантимент нефтяного рынка, считает эксперт.

В пятницу станет известна информация о темпах роста потребительских цен в еврозоне, в США выйдут данные по новостройкам. Из корпоративных событий пятницы интерес представляет собрание акционеров TCS Group, в повестке которого есть вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций. Qiwi (MOEX: QIWI) опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал, а совет директоров "Татнефти" рассмотрит вопрос дивидендов.

"Чаще всего по пятницам инвесторы предпочитают фиксировать прибыль либо переносить покупки на начало следующей недели из опасений реализации какого-либо значимого негатива в выходные. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 17 ноября - 3150-3275 пунктов", - считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс Мосбиржи продолжает торговаться в границах диапазона 3170-3290 пунктов. Значимых факторов для роста у индекса пока нет. Рубль укрепляется, но в то же время третий день подряд снижается нефть. Индекс РТС, напротив, в четверг установил новый годовой максимум (1139,57 пункта), после чего скорректировался.

В США локальное ралли на фондовом рынке сменилось коррекцией. В четверг выступит ряд представителей ФРС США, которые могут высказаться относительно будущей монетарной политики в свете снижающейся потребительской и производственной инфляции. В случае отсутствия жестких заявлений и формулировок, это может поддержать рынок акций, полагает эксперт.

Нефть Brent подешевела на статистике о росте запасов сырья в США, что говорит о локальном снижении спроса. От более значительного падения нефть сдерживают позитивные прогнозы по мировому спросу на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства. На следующей неделе ожидается заседание ОПЕК+, откуда могут поступить позитивные новости для нефтяного рынка, считает Алексеев.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, российский фондовый рынок весь день не мог определиться с направлением, но к закрытию ушел ниже 3200 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля и упавшей нефти.

Встреча президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина обеспечила мировым финансовым рынкам только разочарование. Продолжающий укрепляться рубль на фоне падающих цен на нефть и некоторые другие ресурсы вызывает у инвесторов беспокойство относительно перспектив акций российских экспортеров. Нефть Brent в четверг пробила знаковый уровень $80 за баррель после данных о росте нефтедобычи в США неделей ранее (до 13,2 млн б/с).

В пятницу индекс МосБиржи будет торговаться в коридоре 3150-3250 пунктов, полагает аналитик.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отметил, что под давлением в четверг находились акции экспортеров, которые явно не выигрывают от укрепления рубля. Однако для сферы потребления и внутреннего производства более крепкий рубль выгоден.

Обязательная продажа валютной выручки, высокая ставка ЦБ РФ и стабилизация платежного баланса намекают на дальнейшее укрепление рубля, которое при оптимистичном сценарии может продлиться до 82-83 руб./$1. Влияние налогового периода будет достаточно скромным, так как обязательная продажа валюты уже пополняет рублевую наличность экспортеров.

Ozon Holdings вновь подтверждает статус одной из самых быстро растущих компаний. При этом альтернативные проекты от Сбера и "Яндекса" не могут похвастаться схожим масштабом. Выручка Ozon в III квартале выросла на 77% (до 108,9 млрд руб.), основной вклад в рост выручки внесли комиссии, доля которых составляет около 40%. Для быстро растущей компании показатель прибыли пока можно игнорировать, так как Ozon активно расширяет свои логистические возможности, отмечает аналитик.

Акции "НОВАТЭКа" продолжают негативно реагировать на перспективы санкций против "Арктик СПГ 2". При этом в Европе увеличили импорт СПГ на 20% в первой половине ноября относительно показателей октября. ПХГ (подземные хранилища газа) существенно заполнены, но потребители стараются воспользоваться относительно низкими ценами на уровне около $500 за 1000 кубометров. Еще в начале недели поступила информация, что США могут настоятельно попросить своих союзников отказаться от закупок топлива с "Арктик СПГ 2", напомнил Кочетков.

Застройщик "Эталон" рассмотрит вопрос редомициляции 15 декабря, после этого компания может рассмотреть варианты выплаты дивидендов. "МТС" увеличили чистую прибыль за 9 месяцев на 41,8% (до 38,5 млрд руб.), но в III квартале чистая прибыль сократилась почти на треть - до 9 млрд руб. Акции "МТС" незначительно просели после отчетности.

Что касается нефти, то давление на цены оказал сильный рост американских запасов за последние две недели (+17,5 млн баррелей), считает Кочетков. Также пессимизм в нефти был сформирован слабой статистикой по рынку жилья в Китае, где цены на недвижимость снижаются четыре месяца подряд. Впрочем, на следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, и вероятность дополнительных мер по поддержанию ценовой стабильности растет. Большинство бюджетов стран Персидского залива ориентируется на нефть около $80 за баррель. Соответственно, риски дальнейшего снижения котировок могут стимулировать к дополнительному сокращению производства, полагает аналитик.

В Азии в четверг отмечалось коррекционное снижение акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi не изменился, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,4-0,9%, DAX вырос на 0,4%), слабо "минусуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК просели на 0,1-0,2%).

Инвесторы оценивают статданные и итоги переговоров лидеров США и Китая. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином признал, что Соединенные Штаты и Китай находятся в состоянии конкурентной борьбы, но выразил надежду, что она не перерастет в конфликт между двумя странами, сообщил Белый дом.

При этом Байден подчеркнул, что "США всегда будут отстаивать свои интересы, свои ценности, а также своих союзников и партнеров". В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что "у Китая нет планов превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны замышлять подавление или сдерживание Китая", сообщило агентство "Синьхуа". Он выразил надежду на отмену односторонних санкций против Китая, а также обеспечение условий для "честной, справедливой и недискриминационной среды" для китайских предприятий в США.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. и составило 231 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный уровень почти за три месяца. Аналитики в среднем ожидали роста до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали подъем до 222 тыс.

По данным Федрезерва США, объем промпроизводства в стране в октябре упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным снижением показателя за последние 10 месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%, по данным Trading Economics. В сентябре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,1%, в то время как ранее было объявлено о его повышении на 0,3%.

На нефтяном рынке цены в четверг ускорили снижение, стартовавшее накануне на статистике о запасах сырья в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,42 за баррель (-3,4% и -1,6% в среду), декабрьская цена WTI - $73,8 за баррель (-3,7% и -2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей. Еще неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали роста нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает Market Watch.

Рынок также оценивает новые данные Joint Organization Data Initiative (JODI), согласно которым Саудовская Аравия в сентябре увеличила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 0,6%, экспорт - на 3%. Объем экспортных поставок составил 5,754 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,584 млн б/с в августе. При этом он был на 25,5% меньше показателя за сентябрь прошлого года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-6,5%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,3%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2,7%), акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,3%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,2%), бумаги "Распадской" (-2,1%).

Выросли бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+21,9%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+21,9% и +11% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+21,1%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+20,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+19,1%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+18,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+16,1%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+15,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+14,9% и +14,2% "префы").

Акции "Мечела" (MOEX: MTLR) выросли до 335,6 рубля (+3,1%) при объеме торгов 22,292 млрд рублей; "префы" поднялись до 380 рублей (+5%).

Совет директоров ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+1%, до 125,15 рубля) по итогам заседания 15 ноября рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов, в случае их утверждения, составит 15 млрд рублей.

"Компания в дальнейшем также будет рассматривать возможность выплаты промежуточных дивидендов при наличии необходимого уровня ликвидности и достаточности капитала для обеспечения стратегического развития компании", - сообщил "Совкомфлот".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 38,04 млрд рублей (из них 5,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,09 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,92 млрд рублей на расписки Ozon).