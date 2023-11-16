Вероятно сохранение ставки ФРС в диапазоне 5,25-5,5% в декабре 2023г - Freedom Finance Global

Данные статистики PPI в США добавили шансов на отказ ФРС от повышения базовой процентной ставки в декабре 2023 года, вероятно ее сохранение в диапазоне 5,25-5,5%, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"Индекс цен производителей в США за октябрь упал на 0,5% м/м при консенсусе на уровне 0,1%. Результат за сентябрь был пересмотрен в сторону уменьшения до 0,4%. Октябрьское снижение PPI в соотношении месяц к месяцу оказалось максимальным с апреля 2020 года. Годовые темпы роста показателя замедлились с 2,2% до 1,3%, что в основном объясняется удешевлением автомобильного топлива. Компонент расходов на энергию снизился на 6,5% м/м, - отмечает эксперт. - Базовый индекс не изменился в сравнении с предыдущим месяцем, но его годовой рост замедлился до 2,4% при общерыночных ожиданиях на уровне 2,6%. Показанный результат соответствует темпам начала 2021 года. Цены на авиаперевозки и ряд медицинских услуг повысились, тогда как расходы на розничную торговлю и финансовые услуги (управление активами) снизились. Вместе с тем без учета торговых услуг, которые также являются волатильным компонентом, PPI поднялся на минимальные за последние пять месяцев 0,1%".

"Статистика производственной инфляции, как и вышедшие днем ранее данные динамики CPI, фиксирует продолжение тренда на ее замедление, что способствует ослаблению доллара США и придает позитивный импульс рынку акций. На этом фоне усилилась уверенность инвесторов в том, что ФРС оставит базовую ставку на текущем уровне в декабре. Рынок фьючерсов оценивает вероятность реализации такого сценария в 99%. Наш базовый прогноз также предполагает сохранение ставки в диапазоне 5,25-5,5%", - указывает Попцова.

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