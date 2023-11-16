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16 ноября 2023 года 17:47
Бумаги Яндекса привлекательны для покупки в текущий момент - SberCIB
Бумаги "Яндекса" привлекательны для покупки в настоящее время, вероятно повышение цены бумаги до 4000 рублей за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста около 55% от текущего уровня), сообщается в комментарии старшего аналитика SberCIB Investment Research Максима Кондратьева. "По нашему мнению, котировки бумаг "Яндекса", ведущей российской компании в интернет-сегменте, в ближайшие два месяца могут вырасти. С начала 2023 года цена выросла на 41% - меньше, чем российский рынок акций и индекс акций IT-компаний. Мы ожидаем снижение рыночной оценки рисков и роста котировок после публикации условий ее реструктуризации", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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