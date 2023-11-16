Бумаги Яндекса привлекательны для покупки в текущий момент - SberCIB

Бумаги "Яндекса" привлекательны для покупки в настоящее время, вероятно повышение цены бумаги до 4000 рублей за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста около 55% от текущего уровня), сообщается в комментарии старшего аналитика SberCIB Investment Research Максима Кондратьева.

"По нашему мнению, котировки бумаг "Яндекса", ведущей российской компании в интернет-сегменте, в ближайшие два месяца могут вырасти. С начала 2023 года цена выросла на 41% - меньше, чем российский рынок акций и индекс акций IT-компаний. Мы ожидаем снижение рыночной оценки рисков и роста котировок после публикации условий ее реструктуризации", - указывает эксперт.

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