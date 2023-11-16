ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Самолета на уровне 5300 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций девелоперской группы "Самолет" на уровне 5300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Высокие показатели ввода жилья в 2023 году (104 млн квадратных метров жилья ожидает Минстрой по итогам года в России; по прогнозам, этот показатель должен стать рекордным, +0,7% г/г) положительно отразятся на финансовых результатах крупных участников рынка недвижимости. Фаворитом считаем ГК "Самолет". В 3К девелопер нарастил продажи на 81% г/г (до 98,7 млрд руб.) благодаря вводу новых проектов и увеличению географии строительства. Кроме того, в октябре компания приобрела 100% ГК "МИЦ" (+16,6% к продажам). На начало ноября общая площадь строящегося эмитентом жилья составляет около 4,1 млн кв. м (+27,8% м/м). По итогам года ожидаем сильные финансовые результаты компании: рост чистой прибыли может составить 1,6х г/г".

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