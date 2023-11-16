Рубль днем укрепляется к основным валютам, немного сбавил темпы роста после очередного обновления летних максимумов в парах с ними

Москва. 16 ноября. Доллар США, евро и китайский юань несколько сократили темпы падения на Московской бирже днем в четверг после того, как в первой половине сессии все три валюты обновили минимальные отметки с конца июня - начала июля. Рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря действию ранее принятых мер по стабилизации курса.

Курс доллара США составил 89,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 88,57 руб. впервые с 4 июля. Евро к этому времени стоил 96,82 руб./EUR1, подешевев на 41,5 копейки. Ранее евро опускался до 95,13 руб. впервые с 30 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,83 копейки, до 92,59 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,8 копейки - до 12,27 руб. Ранее юань опускался до 12,2 руб. впервые с 4 июля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к основным валютам днем в четверг, ранее он обновил максимальные отметки к доллару, евро и юаню с конца июня - начала июля. Поддержку рублю продолжают оказывать решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, принятое российскими властями в середине октября, и ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.

В четверг участники рынка анализируют выступление в Госдуме РФ главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с докладом об основных направлениях единой ДКП на 2024-2026 годы. В документе ЦБ, направленном в парламент, были представлены три сценария: базовый, рисковый и "усиление фрагментации".

Базовый сценарий ЦБ предполагает, что инфляция в России в 2023 году составит 7-7,5%, в 2024 году снизится до 4-4,5%, в 2025 и 2026 годах - 4%. Экономика РФ в 2023 году вырастет на 2,2-2,7%, в 2024 году рост замедлится до 0,5-1,5%, в 2025 году ВВП вырастет на 1-2%, в 2026 году - на 1,5-2,5%. Средняя ключевая ставка в 2024 году вырастет до 12,5-14,5% с 9,9% в 2023 году, в 2025 году снизится до 7-9%, в 2026 году - до 6-7% (этот уровень оценивается как нейтральный).

Сценарий "усиление фрагментации" предполагает, что инфляция в России в 2024 году составит 5-7%, в 2025 и 2026 годах - 4%. ВВП РФ в 2024 году снизится на 0,5-2,5%, в 2025 году ЦБ допускает рост экономики на 1% или ее снижение на 1%, в 2026 году прогнозируется рост на 1,5-2,5%. Средняя ключевая ставка в 2024 году вырастет до 14-16%, в 2025 году она снизится до 8,5-10,5%, в 2026 году - до 6-7%.

Рисковый сценарий предусматривает рост инфляции в России до 11-13% в 2024 году, ее снижение до 4% в 2025 году и сохранение на этом уровне в дальнейшем. ВВП РФ, согласно прогнозу, в 2024 году упадет на 4-6%, в 2025 году - еще на 1,5-3,5%, а в 2026 году вырастет на 2-3%. Средняя ключевая ставка в 2024 году увеличится до 16-17%, в 2025 году снизится до 8,5-10,5%, в 2026 году - до 7-8%.

Сохраняются основания для повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания в декабре 2023 года, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Дениса Попова.

"Инфляция заметно замедлилась за вторую неделю ноября (0,23% против 0,42% за первую неделю), при этом уровень годовой инфляции уже 7,2%, и, вероятно, инфляционный тренд отклонился вверх от октябрьского прогноза ЦБ в 7-7,5% на конец 2023 года. Причина - устойчивый и быстрый рост цен на продукты питания. Снова начали расти цены на услуги (авиаперелеты). В непродовольственных товарах пока стабилизация, но в некоторых товарных группах цены тоже сильно растут (авто, техника, лекарства и т.д.). При этом количество товарных групп с повышенным ростом цен снизилось (44 из 106 наблюдаемых еженедельно, в сентябре на пике было 62, неделю назад - 57). Это положительный момент, но рано делать выводы, так как показатель волатилен. Таким образом, у регулятора сохраняются основания повысить ключевую ставку в декабре. Укрепление рубля может изменить расклад, но шансов все меньше", - указывает эксперт.

Рубль может укрепиться до 88 руб./$1 на торгах в четверг, а Brent, скорее всего, продолжит торговаться в интервале $80-81 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Укрепление рубля ускорилось. Обороты торгов на валютном рынке повысились, что говорит об увеличении продаж иностранной валюты экспортерами. Рубль довольно уверенно преодолел важную отметку 90 руб./$1, существенного повышения спроса на иностранную валюту на этом уровне не произошло. В этих условиях рубль в четверг может приблизиться к 88 руб./$1", - отмечается в комментарии.

Рубль, вероятно, продолжит укрепление по отношению к доллару США в течение торговой сессии в четверг, считает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Национальная валюта продолжает тяготеть к развитию фазы укрепления в четверг утром. Склонны ждать сохранение давления на доллар. Целью дня по американской валюте видим переход в более низкий диапазон, зону 87,5-88,5 руб./$1, - указывает аналитик. - В целом рассчитываем, что пара доллар/рубль ближе к налоговому периоду (28 ноября) сумеет пойти ниже и сможет приблизиться к 83-85 руб./$1 (зоне, выглядящей, по нашему мнению, базовой технической целью отката)".

Цены на нефть остаются в минусе в четверг, но находятся существенно выше внутридневных минимумов. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК в четверг составляет $80,96 за баррель, что на 0,26% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,23%, до $76,45 за баррель.

Накануне цены на нефть снизились впервые за пять сессий на данных министерства энергетики США, показавших увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа. Минэнерго США в среду опубликовало данные о запасах сразу за две недели.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали рост нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает Market Watch.