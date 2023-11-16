Бумаги МТС - ставка на дивиденды - "Тинькофф Инвестиции"

"Тинькофф Инвестиции " сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг "МТС" и рекомендуют "держать" их в портфеле в качестве дивидендной истории, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Российский представитель телекоммуникационного бизнеса опубликовал отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. Двузначному росту выручки в третьем квартале способствовал рост продаж в ключевом телеком-сегменте, рост кредитного портфеля МТС-банка, стабилизация продаж в ритейле и развитие рекламных технологий. На скромный прирост OIBDA оказали влияние инвестиции в растущие направления бизнеса, расходы на персонал и единоразовые расходы. На падении чистой прибыли сказался рост ставок, что привело к увеличению процентных расходов по долговым обязательствам компании, - отмечает эксперт. - Инвесторы все еще ждут обновление дивидендной политики - предыдущая прекратила свое действие в конце 2021 года. В среднем за последние три года "МТС" платили около 35 рублей на акцию. В 2023 году ожидаем примерно такой же суммы выплат (прогнозная доходность - около 13%)".

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