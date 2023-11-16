"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CrowdStrike с целью $240

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CrowdStrike Holdings Inc. с целью $240 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,48%, стоп-приказ: $189, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"28 ноября компания представит отчетность за III квартал 2023 года. Ожидается, что прибыль на акцию останется на уровне прошлого квартала - $0,79. В случае публикации данных выше ожиданий, можно спрогнозировать импульс наверх", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения тенденция продолжается, вероятен следующий импульс наверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $189 риск на портфель составит 0,60%", - указывают эксперты "Финама".

CrowdStrike Holdings Inc. - компания, работающая в сфере информационной безопасности, мировой лидер в области защиты конечных точек и облачного анализа данных.

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