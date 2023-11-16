SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив акции "Артген биотех" и "ТМК", а также добавив "Совкомфлот", отмечается в комментарии инвестбанка.

Таким образом, в подборку вошли "Башнефть" (прив.), HeadHunter, ЦИАН, "Распадская", "Черкизово", "НоваБев Групп", "Россети Центр", Globaltrans, "РусАгро" и "Совкомфлот".

"Мы исключили акции "Артген биотех". Компания планирует увеличить уставный капитал за счет размещения дополнительных акций. Этот фактор негативен для текущих акционеров. Акции "ТМК" также покинули подборку. Мы включили их при создании подборки в ноябре прошлого года, и с тех пор они выросли в цене более чем в три раза. Мы позитивно оцениваем фундаментальный профиль компании, однако отмечаем отсутствие явных драйверов роста в настоящий момент", - пишут эксперты.

Возвращены в топ акции "Совкомфлота", исключенные из подборки в июне после стремительного роста. Аналитики инвестбанка ожидают резкого роста ставок фрахта в 4К23 и рекордных финансовых результатов компании и дивидендов в 2023 году.

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