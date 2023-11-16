Котировки золота могут продолжить подъем к $2000/унц. - "Финам"

Котировки золота могут продолжить подъем к $2000 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

"Котировки золота растут на этой неделе. В четверг цена опять приближается к $1970/унц. Среднесрочно золото вышло в октябре из своего среднесрочного нисходящего тренда, а значит, оно может продолжить подъем с целью $2000/унц, особенно если индекс доллара продолжит дешеветь", - прогнозирует эксперт.

Накануне Министерство торговли и промышленности Индии сообщило, что в октябре 2023 года страна импортировала золота на $7,23 млрд, напоминает Потавин. Это максимальное значение с весны 2021 года.

"Спрос на золото и другие дорогостоящие товары может быть приурочен к сезону свадеб и праздников, - допускает аналитик. - Всего по итогам 10 месяцев текущего года импорт золота в Индию составил $36,11 млрд, что с учетом октября на 12% больше результата соответствующего периода 2022 года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама".

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