SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, исключив "Роснефть", сообщается в материале инвестбанка.

В текущий состав вошли "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Совкомфлот", "Татнефть", Сбербанк и "префы" "Транснефти".

"Через несколько недель на российском рынке акций начнется зимний сезон выплат промежуточных дивидендов, - напоминают аналитики. - На текущий момент компании уже объявили о планах выплатить в совокупности более 900 млрд руб. дивидендов. В этот раз мы исключили акции "Роснефти" из подборки. Мы ожидаем, что высокие процентные ставки негативно повлияют на прибыль компании, т. к. большая часть ее долга с плавающей процентной ставкой. Мы ожидаем, что в 2023-2024 годах процентные платежи компании могут вырасти наполовину. Кроме того, более высокая ставка дисконтирования может стать поводом для переоценки и списания активов, что негативно повлияет на дивидендные выплаты за 2023 год".

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