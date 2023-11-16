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Рынок акций РФ утром просел к 3200п по индексу Мосбиржи на ухудшении внешнего фона, выросли бумаги "Эталона"

Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг просел в рублевых ценах blue chips на фоне укрепления рубля и ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent отступила к $80,3 за баррель); индекс Мосбиржи откатился в район 3200 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа". Выросли расписки "Эталона" и Ozon на корпоративных новостях.

К 11:15 МСК индекс Мосбиржи составил 3206,32 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1135,92 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар упал до 88,89 рубля (-0,57 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -1,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), расписки OZON (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Ozon в III квартале 2023 года нарастил оборот от продаж (GMV), включая услуги, в 2,4 раза - до 450,8 млрд рублей, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные накануне аналитики прогнозировали GMV в 403,9 млрд рублей. Рост выручки Ozon составил 77% год к году - до 109 млрд рублей.

Также Ozon повысил прогноз по росту GMV на весь 2023 год третий раз - до 90-100%, сообщила компания.

Кроме того, подросли расписки "Эталона" (+3,8%, до 85,16 рубля). Накануне вечером девелопер Etalon Group сообщил, что 15 декабря на внеочередном общем собрании (ВОСА) акционеров планирует поднять вопрос о редомициляции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", динамика индекса МосБиржи по-прежнему зависит от цен на нефть и темпов укрепления рубля. Внешний негатив оказывает давление на котировки акций. В целом ожидается сохранение боковика по индексу МосБиржи в диапазоне 3000-3300 пунктов до появления позитивных новостей. В США ожидается высокая волатильность на фоне выхода свежей статистики, которая может повлиять на дальнейшие решения ФРС по монетарной политике.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон вновь ухудшил настроения на рынке акций РФ.

Переговоры лидеров США и КНР оказались пустыми, а заявления президента США провокационными, считает эксперт. Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США и низкой активности в Китае. На этом фоне российский рынок проседает, рубль продолжает укрепляться, что оказывает давление на акции экспортеров.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в четверг индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3180-3240 пунктов. Несмотря на рост накануне, вероятность сохранения уверенной восходящей динамики выглядит довольно низкой. Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3240 пунктов, которую будет трудно пройти в условиях укрепляющегося рубля и снизившихся цен на нефть. Кроме этого, ожидания публикации новых ограничений в рамках 12-го пакета санкций ЕС будут придавливать спрос на российские акции, считает аналитик.

В нефтегазовом секторе повысился спрос на "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) после того, как Росимущество согласилось провести сплит бумаг 100 к 1. Бумаги компании должны продолжить расти, а их низкая beta (показатель волатильности акции по отношению к рынку в целом - прим. ИФ) позволяет говорить об акциях как о защитном инструменте во время снижения рынка, полагает Головинов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,5% на хорошей статистике, при этом Dow Jones (+0,5%) достиг максимума за последние два месяца.

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре опустились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда в среду. Темпы падения стали максимальными с апреля 2020 года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 0,1%. Опубликованные данные говорят о дальнейшем ослаблении инфляции в стране, отмечает Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре увеличился до плюс 9,1 пункта по сравнению с минус 4,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. Это самый высокий уровень с апреля. При этом эксперты предполагали, что индекс останется в отрицательной зоне, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Розничные продажи в США в октябре уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Консенсус-прогноз предполагал более значительное снижение - на 0,3%. Сокращение розничных продаж было отмечено впервые за семь месяцев, однако спад вряд ли продолжится, учитывая приближение сезона рождественских праздников, отмечает Market Watch.

Признаки ослабления инфляционного давления усилили уверенность аналитиков в том, что Федеральная резервная система закончила цикл повышения процентных ставок. При этом рынок сейчас оценивает в 47% вероятность снижения ставки в мае следующего года с нынешнего уровня в 5-5,25% годовых по сравнению с 32% месяц назад, по данным по данным CME Fed Watch.

В Азии в четверг наметилось коррекционное снижение акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi не изменился, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,2%, DAX вырос на 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,2%).

Объем японского экспорта в октябре увеличился на 1,6% в годовом выражении. Рост показателя был отмечен по итогам второго месяца подряд и оказался лучше консенсус-прогноза, составлявшего 1,2%. Импорт в прошлом месяце упал на 12,5%. Аналитики в среднем ожидали сокращения импорта на 12,2% после падения на 16,6% в сентябре. Показатель снижается семь месяцев кряду.

Инвесторы оценивают статданные и итоги переговоров лидеров США и Китая. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином признал, что Соединенные Штаты и Китай находятся в состоянии конкурентной борьбы, но выразил надежду, что она не перерастет в конфликт между двумя странами, сообщил Белый дом.

При этом Байден подчеркнул, что "США всегда будут отстаивать свои интересы, свои ценности, а также своих союзников и партнеров". В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что "у Китая нет планов превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны замышлять подавление или сдерживание Китая", сообщило агентство "Синьхуа". Он выразил надежду на отмену односторонних санкций против Китая, а также обеспечение условий для "честной, справедливой и недискриминационной среды" для китайских предприятий в США.

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают коррекцию вниз после первого за пять сессий снижения накануне.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК составила $80,34 за баррель (-1% и -1,6% в среду), декабрьская цена WTI - $75,79 за баррель (-1,1% и -2% накануне).

Негативом для рынка стали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали роста нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-8%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,9%).

Выросли бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+17,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+14,3%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+12,1%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+11,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+10,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+10%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+10%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:15 МСК составил 9,32 млрд рублей (из них 1,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,07 млрд рублей на расписки OZON и 756,21 млн рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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