Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций JD.com

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 156 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Как следует из опубликованных финансовых результатов JD.com за 3К23, выручка составила CNY247,7 млрд, сойдясь с прогнозами, а чистая прибыль на акцию выросла до CNY2,52, оказавшись на 10% выше консенсусной оценки (CNY2,27). Отчетность мы оцениваем как хорошую и считаем, что публикация отчетности на какое-то время окажет поддержку котировкам акций эмитента", - указывают эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.